ChangAn treibt Innovation und Markenentwicklung in Europa voran, "In Europa, für Europa", und gestaltet die Zukunft des globalen Marktes

München, 25. März 2025 (ots/PRNewswire) - ChangAn Automobile

(https://www.globalchangan.com/) ("ChangAn" oder "das Unternehmen"), ein

Unternehmen für intelligente kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, hat mit

seinem kürzlich erfolgten offiziellen Markteintritt seine Zukunft auf dem

europäischen Markt gefestigt. Mit der Umsetzung seines "Vast Ocean Plan", der

das Unternehmen von einem Produktexporteur zu einem führenden Unternehmen im

Bereich technischer Standards macht, verpflichtet sich ChangAn, in Europa zu

investieren, Innovationen zu entwickeln und Kooperationen einzugehen, um ein

nachhaltiges lokales Entwicklungssystem aufzubauen.



Im Rahmen seiner Europa-Expansion konzentriert sich ChangAn auf drei

Schlüsselbereiche, um langfristiges Wachstum zu fördern:





Gemeinsam mit den Nutzern gestalten : In den nächsten drei Jahren werden inEuropa acht neue Modelle eingeführt, die jeweils auf die unterschiedlichenKundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Nach der Markteinführung des DEEPAL S07wird das DEEPAL S05 in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt kommen.Co-Building mit der Industrie : Ende 2025 will ChangAn sein Netzwerk von rund100 Händlern in zehn europäischen Ländern ausbauen und bis 2030 auf über 1.000Händler erweitern. Außerdem wird das Unternehmen in den Niederlanden sein ersteseuropäisches Ersatzteilzentrum einrichten, das als zentraler Knotenpunkt fürHändler- und Servicenetze dient. Strategische Absichtserklärungen wurden bereitsmit den Branchenführern KUHNE+NAGEL und Allianz Partners unterzeichnet.Soziale Verantwortung wahrnehmen : Im Rahmen des "Dual Carbon"-Ziels, dieKohlenstoffemissionen bis 2027 zu senken und bis 2045 CO2-Neutralität zuerreichen, wird ChangAn weiterhin mit Partnern in ganz Europa zusammenarbeiten,um die Artenvielfalt, die Nutzung sauberer Energien und die Verbesserung derLuftqualität voranzutreiben.ChangAn treibt die Innovation durch drei Schlüsselstrategien voran: dieShangri-La Mission für Fahrzeuge mit neuer Energie, den Dubhe Plan 2.0 fürintelligente Mobilität und den Vast Ocean Plan für globale Reichweite, um einezukunftsorientierte technologische Grundlage zu schaffen.Im Rahmen von Dubhe 2.0 wird ChangAn ausschließlich intelligente Fahrzeugeentwickeln und bis 2026 35 digitale Modelle auf den Markt bringen. DasUnternehmen integriert KI in Forschung und Entwicklung, Produktion undDienstleistungen und treibt gleichzeitig die Batterietechnologie der nächstenGeneration voran.Das GOLDEN SHIELD-System von Shangri-La bietet 87-Ah-Standardzellen undbranchenführende Isolierung. Bis 2030 sollen Festkörperbatterien (>400 Wh/kg) in