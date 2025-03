ungenutzte Chancen für die Industrie

München (ots) -



- Wachsender Protektionismus dürfte Exporte in die USA um -3,2 Prozent

schrumpfen lassen.

- Umfassender Bürokratie-Abbau in Europa könnte Absatz in EU-Länder deutlich

steigern.

- Profitieren würden vor allem Maschinenbau und Elektroindustrie.



Der europäische Binnenmarkt birgt erhebliche, bislang ungenutzte Chancen: Die

Exporte der deutschen Industrie in die wichtigsten europäischen Märkte könnten

ein deutlich höheres, in manchen Ländern doppelt so starkes Wachstum

verzeichnen, würden bestehende Handelshemmnisse wegfallen. Profitieren würden

davon insbesondere der Maschinenbau und die Elektroindustrie, in geringerem

Umfang auch die Automobil- und Chemiebranche, wie eine aktuelle Projektion von

Deloitte zeigt.







nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IMF) einem Binnenzoll von

44 Prozent auf Industriegüter gleich. Würden diese Handelshemmnisse vollständig

abgebaut, könnten die Exporte der deutschen Industrie in den größten

europäischen Absatzmarkt Frankreich bis 2035 um durchschnittlich 3,9 Prozent pro

Jahr wachsen. Ohne europäische Deregulierung sind es nach Deloitte-Berechnungen

in einer zunehmend protektionistischen Welt 2,7 Prozent. In den zweit- und

drittgrößten EU-Märkten Niederlande und Italien könnte das Absatzwachstum bei

5,2 und 4 Prozent liegen - gegenüber 2,9 und 1,8 Prozent ohne Bürokratieabbau.



Der Abbau von Handelshemmnissen in Europa könnte befreiend wirken. "Der

EU-Binnenmarkt ist ein schlafender Riese für die deutsche Industrie", sagt

Oliver Bendig, Partner und Leiter der Industrieberatung bei Deloitte.

"Angesichts zunehmend protektionistischer Tendenzen im Welthandel kann die

Industrie in Deutschland einen Wachstums-Boost aus Brüssel gut gebrauchen."



Denn die zunehmenden Barrieren im weltweiten Handel belasten die Absätze der

exportorientierten deutschen Industrie. Treten alle Zölle und Gegenzölle, die

seit Beginn des Jahres angekündigt wurden (Stand 15. März), in Kraft, dürften

die Exporte der deutschen Industrie in den größten Absatzmarkt USA bis 2035 um

-3,2 Prozent pro Jahr schrumpfen. Das wäre ein deutlicher Rückgang im Vergleich

zu den +3 Prozent jährlich, mit denen die Exporte in die USA in den fünf Jahren

vor der Corona-Pandemie gewachsen sind.



Befreiende Wirkung



Die europäischen Märkte gewinnen damit an Bedeutung, geraten jedoch durch die

Verschiebung der globalen Handelsströme ebenfalls unter Druck. Wuchsen die

Absätze in den größten europäischen Märkten in den fünf Jahren vor der Pandemie

im Durchschnitt um 3,7 Prozent pro Jahr, wird das Wachstum in den Jahren bis

2035 nach Deloitte-Berechnungen mit den aktuell geplanten Zöllen bei Seite 2 ► Seite 1 von 2





