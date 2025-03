Bullen gehen in Position

Das letzte Hoch markierte die ehemals unter dem Namen Micro Strategy bekannte Aktie bei 543,00 US-Dollar Ende November 2024 und ging anschließend in eine gesunde Konsolidierung über. Hierbei fielen die Notierungen zeitweise auf den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) zurück, in dessen Bereich ein Aussagekräftiger Doppelboden ausgebildet werden konnte und zuletzt wieder für deutlichen Auftrieb gesorgt hatte. Zu Beginn dieser Woche gelang es sogar den EMA 50 (blaue Linie) zu überwinden und damit direkten Kurs auf die übergeordnete Abwärtstrendbegrenzung zu nehmen. Ein Ausbruch darüber würde folglich ein astreines Kaufsignal liefern, hierzu sollte aber auch der Bitcoin wieder sichtlich an Wert zulegen, da der Kurs der Aktie unmittelbar mit diesem Krypto-Wert zusammenhängt.

Bitcoin muss weiter zulegen