DZ Bank senkt Siltronic auf 'Halten' und fairen Wert auf 47 Euro

matjung schrieb 21.03.25, 23:32

https://www.siltronic.com/fileadmin/investorrelations/2024/Q4/20250306_FY_conference_call_presentation_web.pdf

https://www.siltronic.com/fileadmin/investorrelations/2024/Q4/0306.Siltronic_Annual_Report_.2024.pdf

Worauf bezieht sich deine Einschätzung volatil?

Auf den Kursverlauf, oder die Rentabilität?

Im 3 Monatschart sieht der Kurs stabil aus. Mal oberhalb, mal unterhalb der 45 Euro Marke.

Im 1 Jahreschart scheint der Kurs in Wellenformation runterzugehen.

Entdecke noch keine Anzeichen für Turnaround.

Fundamental hat man sich kurzfristig verzockt - in Q4 gab es ein kleinen Verlust.

Ob sich die Investition für die Fabrik rechnet, wird man im Verlauf von H2 erfahren.

Aus dem Geschäftsbericht: Together, the five largest manufacturers meet roughly 80 percent of global demand.

-->Auf einem kleinen Markt, hat man einen grossen Anteil. Just dieser Markt wuchs letztes Jahr nicht so stark.

Jedenfalls, ist das meine Interpretation.

Mutige Anleger kaufen schon heute.

Vorsichtige Anleger warten ab.

Als Sell in May Anhänger, warte ich auch ab.

Elliott Wellen Theoretiker dürften es auch nicht eilig haben.

Die zweite Welle könnte in die dritte Welle nach unten übergehen.



Value Investoren könnten investiert sein, oder rein gehen.

Einen Platz in der Watchlist hat sich der Titel verdient.