Ampermo setzt Maßstäbe für die Zukunft (FOTO)

Wiesbaden (ots) -



- Nachhaltige Energielösungen für Industrie & Gewerbe und Energie-Großprojekte

mit Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur

- Finanzierung und langfristige Partnerschaft als Differenzierung: Ampermo

übernimmt Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb & Wartung

- Verleihung des renommierten, unabhängigen Innovationspreises "TOP 100" am 27.

Juni in Mainz



Industrie- und Gewerbebetriebe suchen nach Lösungen zur klimafreundlichen,

günstigen Stromversorgung, Immobilienentwickler möchten ihre Objekte

zukunftssicher gestalten und im Wert steigern. Kommunen und Eigentümer großer

Freiflächen suchen Möglichkeiten, mit ihren Flächen die Einnahmesituation zu

optimieren. Die Wiesbadener Ampermo GmbH (https://www.ampermo.com) bietet für

diese Herausforderungen die passenden Lösungen - und wird jetzt mit dem "TOP

100"-Siegel als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen

Deutschlands ausgezeichnet.





Der TOP 100-Award wird seit 1993 verliehen. Eine unabhängige, wissenschaftlichbegleitete Jury wählt die Preisträger anhand von über 100 fundiertenBewertungskriterien aus. Ampermo erhält die Auszeichnung in der Kategorie derUnternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitenden.Ampermo realisiert ganzheitliche Energieanlagen - von der Planung bis zumBetrieb - auf Basis von Photovoltaik, Batteriespeichern und bei BedarfLadeinfrastruktur. Das Geschäftsmodell folgt dem Prinzip "Own & Operate":Ampermo bleibt Eigentümer der Anlagen, übernimmt die vollständige Umsetzung undträgt die Investitionskosten.Ampermo vereint zwei Geschäftsfelder unter einem Dach: Die Umsetzungindividueller Versorgungslösungen für Industrie- und Gewerbekunden sowie dieEntwicklung großskaliger Projekte zur Integration erneuerbarer Energien in dieStrominfrastruktur.Die Innovation von Ampermo steckt in der Kombination aus technischanspruchsvollen, integrierten Energielösungen und einem eigenenFinanzierungsmodell. Damit können Industrieunternehmen und Gewerbekunden, wiebeispielsweise Logistiker, aber auch Immobilien- oder Flächeneigentümer vonerneuerbaren Energien profitieren, ohne eigenes Kapital investieren zu müssen.Ampermo übernimmt nicht nur die Umsetzung, sondern auch die Finanzierung und denBetrieb der Anlagen."Viele Unternehmen mit hohem Strombedarf benötigen pragmatische Lösungen, umEnergiekosten zu senken oder die Mobilitätswende wirtschaftlich umzusetzen.Gleichzeitig suchen Kommunen und Eigentümer größerer Flächen nachEinnahmequellen. Projekte, bei denen die Energiewende durch Photovoltaik in