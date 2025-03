Markteinführung der milliardenschweren globalen Sportmarke U.S. Polo Assn. in Australien

WEST PALM BEACH, FL, UND SYDNEY, AUSTRALIEN / ACCESS Newswire / 25. März 2025 / U.S. Polo Assn. , die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), gibt gemeinsam mit ihrem Partner Brand Machine Group (BMG) mit Stolz ihre Einführung auf dem australischen Markt bekannt. Dieser Markteintritt stärkt die weltweite Präsenz der mehrere Milliarden Dollar schweren Marke U.S. Polo Assn. noch mehr und erweitert ihre Reichweite auf einen weiteren neuen und spannenden Markt.

U.S. Polo Assn. führte vor kurzem ihre australische Einzelhandelswebsite www.uspoloassn.com.au mit einem nahtlosen Zugang zu den Kultkollektionen der Marke ein und präsentierte ihre Fusion von klassischem und zeitgenössischen Stil, der sich an die Lebens-, Arbeits- und Freizeitgewohnheiten der Australier anpasst. Bestellungen über die Website werden nunmehr für ganz Australien und Neuseeland direkt vom neuen Lager in Sydney ausgeführt.

„Mit über 40 Jahren Erfahrung auf dem Markt ist BMG ein hervorragender Partner für US. Polo Assn. im Vereinigten Königreich und anderen europäischen Regionen“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und beaufsichtigt. „Während wir 135 Jahre sportlicher Inspiration feiern, sind wir zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit BMG auf dem australischen Markt das weltweite Wachstum der Marke unterstützen und außergewöhnliche Styles für unsere Fans und Konsumenten hervorbringen wird.“

„Der australische Markt für Modeeinzelhandel wächst weiter und entwickelt sich mit neuen Trends, sich wandelnden Vorlieben der Konsumenten und neuen Technologien. U.S. Polo Assn. möchte mit dieser Markteinführung an der Entwicklung der Mode in dieser Region teilhaben, indem es den Sport unterstützt und ihre authentische Verbindung mit dem Polosport nach Australien bringt“, so Prince weiter.

BMG hat in Australien eigens eine Niederlassung eingerichtet, die von Kevin Cliffe, Country Manager, geleitet wird und über einen hochmodernen, 220 Quadratmeter großen Showroom in Sydney verfügt. Das neue Team umfasst Vertrieb, Logistik, E-Commerce und Kundenservice und gewährleistet eine solide Grundlage für Wachstum.

„Der Eintritt in den dynamischen australischen Markt stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein für US. Polo Assn. und für BMG auf seinem weiteren Weg zur Revolutionierung der E-Commerce- und Einzelhandelslandschaft dar“, erklärte Boo Jalil, CEO von Brand Machine Group. „Als eine der beliebtesten Marken der Welt ist U.S. Polo Assn. nunmehr ideal aufgestellt, um auf diesem einzigartigen und richtungsweisenden australischen Markt noch mehr Konsumenten denn je zuvor zu erreichen.“