Cathie Woods Oklo-Desaster: Verlust steigt, keine Einnahmen in 2024!

Trotz der Herausforderungen hat Oklo positive Entwicklungen verzeichnet, darunter die Einreichung eines Lizenzantrags bei der U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) für den Bau seines Aurora-Kraftwerks am Idaho National Laboratory.

Oklo meldete am späten Montag für 2024 einen Nettoverlust von 74 Cent pro Aktie, verglichen mit 47 Cent im Vorjahr, bei fehlenden Einnahmen. "Wir sind ein junges Unternehmen mit einer Geschichte finanzieller Verluste und wir erwarten erhebliche Ausgaben und anhaltende finanzielle Verluste", so das Unternehmen in einer Meldung an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC).

Der Antrag, der in Zusammenarbeit mit der NRC vorbereitet wird, konzentriert sich zunächst auf Standort- und Umweltfragen. Oklo hat kürzlich eine Vereinbarung zur Durchführung von Standortuntersuchungen am Idaho National Laboratory unterzeichnet und arbeitet an einer Vorabbewertung der Antragsbereitschaft, die die Lizenzierungsunterlagen vor der vollständigen Prüfung überprüft. Dieses Engagement wird durch die Ernennung neuer Vorstandsmitglieder und die strategische Planung weiter verstärkt, einschließlich der Vorbereitung auf die formelle Antragstellung, die voraussichtlich im vierten Quartal 2025 erfolgen wird.

Trotz des operativen Fortschritts stürzten die Aktien von Oklo am Dienstag um 8,6 Prozent ab, nachdem die Titel im Vorfeld des Gewinnberichts um fast 14 Prozent gestiegen waren. Citi-Analyst Vikram Bagri hat daraufhin das Kursziel für Oklo leicht gesenkt, jedoch die Bewertung auf "Neutral" belassen, und wies auf den "leicht negativen" Ausblick hin, den das Unternehmen mit seinem neuen 75-MW-Reaktordesign und der anhaltenden Notwendigkeit, Kapital zu beschaffen, hat.

Diese Entwicklungen reflektieren die komplexen Herausforderungen und Chancen für Oklo in der dynamischen Nuklearindustrie, die Innovation und finanzielle Stabilität gleichermaßen erfordern. Oklo plant, die Energie seiner Aurora-Kraftwerke durch Stromabnahmeverträge zu verkaufen, was den Weg für wiederkehrende Einnahmen ebnen könnte, sobald das Unternehmen in Betrieb ist.

Auch Cathie Wood ist in Oklo investiert. ARK Invest hält derzeit Oklo-Aktien im Wert von etwa 9,6 Millionen US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel über 45 Prozent an Wert dazugewonnen. Seit Oktober hat Wood die Oklo-Position stetig reduziert.

Die Oklo Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,81 % und einem Kurs von 30,91USD auf NYSE (25. März 2025, 01:04 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





