Flexible Benefits für alle Bedürfnisse (FOTO)

Landshut (ots) - Ob Gutscheinkarte, Essenszuschuss oder Mobilitätsbudget.

Betriebliche Zusatzleistungen lassen sich einfach per App buchen und vielerorts

einlösen.



Wer freut sich nicht über ein schönes Extra: Mitarbeitenden-Benefits werden

immer beliebter und gehören heute fast schon zum guten Ton eines jeden

Unternehmens. Von Shopping- und Tankrabatten über die vergünstigte

Mitgliedschaft im Fitnessstudio bis hin zum Dienstrad-Leasing: Die freiwilligen

Vergünstigungen und Zusatzleistungen seitens des Arbeitgebenden sind wichtiges

Instrument zur Mitarbeitendenbindung und Stärkung der Arbeitgebermarke. Das

Benefit-Angebot lässt sich individuell auswählen und flexibel einlösen, einfach

per App. Der Arbeitgebende profitiert von einer einfachen Dokumentation und

administrativen Abwicklung, beide Seiten von erheblichen Steuervorteilen. Beim

Fahrradleasing wird beispielsweise die Leasingrate vom Bruttolohn des

Arbeitnehmenden abgezogen. Mit dem Effekt, dass sich die eigentliche Rate

verringert und der Mitarbeitende sich auch ein teureres oder zweites Rad für die

Familie leisten kann. Versicherungs- und Unfallschutz inklusive. Fahrradleasing

ist nur ein Teil des Multi-Benefit-Angebotes der Probonio GmbH, eine

100-prozentige Tochter der Unternehmensgruppe Bikeleasing. Der 2022 gegründete

Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter managt eine Vielzahl von

Mitarbeitenden-Benefits über eine selbst entwickelte Plattform. Im Gespräch mit

Anja Steinkönig, Group Chief Marketing Officer der Bikeleasing-Gruppe.





Frau Steinkönig, Bikeleasing zählt seit vielen Jahren zu den führenden Anbietern

im Bereich Dienstrad-Leasing. Was ändert sich durch den Zusammenschluss mit

Probonio?



Mit Bikeleasing haben wir im Bereich Kundenservice durch unser umfangreiches

Service-Paket bereits Maßstäbe gesetzt. Mehr als 70.000 Unternehmen können sich

bei unserem wachsenden Netzwerk von Bikeleasing-Händlern ihr persönliches

Dienstrad aussuchen. Gemeinsam mit Probonio sind wir ein servicestarkes Duo für

Arbeitgebende geworden, die ihren Mitarbeitenden mehrere Benefits aus einer Hand

anbieten wollen. Als All-in-One-Lösung ohne zusätzlichen Administrationsaufwand.

Über unsere Plattform und die automatisierten Workflows wird das

Benefit-Management komplett vereinfacht - und kann jederzeit flexibel mit den

Anforderungen jedes Kunden mitwachsen. Die Belege werden einfach über die

Probonio-App eingereicht und über das Gehalt erstattet. Ohne Aufwand für die

Steueroptimierung oder Lohnabrechnung.



Welche Goodies findet man bei Probonio?



Über die Probonio-App können Mitarbeitende steuerfreie Vergütungsmöglichkeiten

wie Sachbezüge, Essenszuschüsse und Mobilitätsbudgets nutzen. Bei uns kann man

aus über 100 Sachgutscheinen vieler Handelsketten - vom Möbelhaus bis Beauty -

auswählen; vergünstigt bei den großen Nahversorgern einkaufen oder entscheiden,

welche Services man aus seinem vorab festgelegten Budget auswählt. Das

Benefit-Portfolio wird maßgeschneidert je Kunde abgestimmt. Passend zur Branche

oder auch auf die Altersstruktur im Unternehmen. Sodass für jeden Mitarbeitenden

möglichst viele bereichernde Erfahrungen geschaffen werden. Ganz wichtig: stets

ist dabei das Firmenlogo des Arbeitgebenden zu sehen. Das macht einen echten

Unterschied. Denn immer, wenn ein Mitarbeitender über sein Smartphone ein

Benefit einlöst, zahlt das auf die eigene Arbeitgebermarke ein.



Welche Vorteile bietet Probonio für die Dienstreise?



Da gibt es einige: Die vergünstigte Mitgliedschaft im überregionalen Fitnessclub

kann ich nutzen, um meine Sportroutine auch in einer anderen Stadt

aufrechtzuerhalten. Ebenso den Essenszuschuss-Benefit, da viele der großen

LEH-Ketten Probonio-Partner sind. In Bezug auf die Mobilitätsleistungen

entscheide ich mich vielleicht dafür, eine nachhaltige Mobilitätsform zu

verwenden. Gerade bei längeren Geschäftsreisen sehen wir, dass der Trend weg vom

Dienstwagen hin zur Bahn geht. Neben der Förderung ökologischen

Mobilitätsverhaltens steht aber die volle Flexibilität an oberster Stelle. Und

damit das Vertrauen und die Entscheidungsfreiheit, die der Arbeitgebende seinem

Mitarbeitenden bietet.



Sachbezug, Essenszuschuss, Mobilitätsbudget und weitere steuerfreie Benefits für

Mitarbeitende modern und einfach per App anbieten mit der automatisierten Lösung

von Probonio. So begeistern Sie Ihre Mitarbeitenden und sparen gleichzeitig

Lohnkosten. https://www.probonio.de/



