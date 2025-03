Stroth Telecom nutzt Handelsplattform Netbridge von Plusnet für bundesweite Glasfasertransformation (FOTO)

Köln (ots) -



- Resale-Produkt von Plusnet ist technische Basis für Privatkundenangebot der

Stroth-Marke "Amiva"

- Vollständige Prozessierung über Handelsplattform Netbridge und Transportnetz

von Plusnet

- Plusnet präsentiert Handelsplattform Netbridge am 2. und 3. April auf den

Fiberdays in Frankfurt



Mit der Düsseldorfer Stroth Telecom GmbH erweitert nun auch ein bundesweiter

Mobilfunk- und Glasfaservermarkter via Plusnet sein Angebot. Für die Stroth

Eigenmarke "Amiva" liefert Plusnet künftig Resale-Glasfaserprodukte mit

Bandbreiten von 150 Mbit/s bis 1 Gbit/s. Realisiert wird das Angebot über die

bundesweite Glasfaser-Handelsplattform Netbridge des Kölner

Telekommunikationsanbieters.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Glasfaser-Vorleistung und -Reichweite aus einer Hand - via NetbridgeMit der Netbridge unterstützt Plusnet die Stroth GmbH insbesondere bei derUmstellung ihrer Bestandskunden - aus dem Vorgängerunternehmen Tele2 Deutschland- auf Glasfaser. Darüber hinaus wird Stroth unter der Marke Amiva auch Neukundenmoderne Gigabit-Zugänge über die Netbridge von Plusnet anbieten können."Es gilt zunächst, viele der alten DSL-Verträge in das Gigabit-Zeitalter zuüberführen", so Thorsten von der Stück, Geschäftsführer bei Stroth Telecom."Plusnet liefert uns Vorleistungen und Reichweite aus einer Hand, die wir sonstnur mühsam und mit vielen langwierigen Vertragsverhandlungen mitunterschiedlichen Anbietern hätten ausarbeiten müssen. Auch auf technischerEbene nimmt uns Plusnet manche Herausforderungen bei der Umsetzung ab, so dasswir uns voll auf unsere Vermarktungskompetenzen fokussieren können.""Diskriminierungsfreier Zugang zu Glasfasernetzen, kein unnötiger Überbau undfairer Wettbewerb: Open Access ist das Erfolgsmodell für den schnellen Weg indie Gigabit-Gesellschaft", betont Jürgen Rohr, Executive Director CarrierManagement bei Plusnet. "Unsere Handels- und Aggregationsplattform Netbridgeverbindet lokale, regionale und überregionale Glasfaserstreckenunterschiedlicher Anbieter zu einem bundesweiten Netz. Vermarkter sowieServiceprovider für sämtliche Kundengruppen profitieren so von der großenReichweite, ohne selbst in teuren Ausbau zu investieren. Infrastrukturanbieterlasten ihre Netze aus und betreiben sie somit schnell wirtschaftlich."Netbridge: breites Leistungsportfolio - Vorstellung auf Branchenmesse FiberdaysAls Full-Service-Aggregator bietet Plusnet über ihre Netbridge ein breitesPortfolio für Infrastrukturanbieter, die ihr Netz auslasten, sowie Vermarkter,die zügig und flexibel Glasfaserreichweite erzielen möchten: Dies reicht vonBitstream-Access (BSA), also Glasfaser-Vorleistungen für Carrier, über komplette