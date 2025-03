XXXLutz schafft mit seinem innovativen Retail-Media-Angebot ein neues Geschäftsmodell (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Würzburg (ots) -- Partnermarken profitieren von neuen digitalen und stationären Anzeigenformatenunter https://www.xxxlutz.de/ und in 51 XXXLutz Filialen in DeutschlandDigitale Chancen gezielt nutzen und strategisch konsequent ausbauen: Die XXXLutzUnternehmensgruppe erweitert ihr Geschäftsmodell und startet mit einemumfassenden Retail-Media-Angebot in seinen Möbelhäusern und dem XXXLutzOnlineshop. Mit dem Fokus auf Platzierungsmöglichkeiten im Onlineshop sowie inden aktuell 51 deutschen XXXLutz Filialen positioniert sich das familiengeführteUnternehmen als starker Omnichannel-Player im Retail-Media-Markt. "Daserweiterte Angebot bietet Marken, Lieferanten und Markt-Platzpartnern eineattraktive Möglichkeit, Produkte und Botschaften direkt in unseren XXXLutzFilialen und dem Onlineshop auf http://www.xxxlutz.de gezielt undindividualisiert zu präsentieren. Damit wird zum einen derMarkenbekanntheitsgrad gesteigert und zudem die Kundenansprache und damit derUmsatz nachhaltig ausgebaut. Für XXXLutz als innovativen Anbieter eröffnen sichso zusätzlich zum klassischen Kerngeschäft völlig neue Geschäftspotenziale",sagt Konrad Nill, CMO von XXXLutz Deutschland und Mitglied der Geschäftsführung.Das Unternehmen setzt so konsequent auf die Weiterentwicklung seinerOmnichannel-Strategie und positioniert sich fortan auch zukunftsweisend imRetail-Media-Markt.Echtes Omnichannel-Angebot auch im Retail-Media-BusinessDas Retail-Media-Portfolio von XXXLutz bietet eine Vielzahl digitalerWerbemöglichkeiten im Onlineshop. Dazu zählen Sponsored Product Ads, SponsoredDisplay Ads sowie individuelle Brandshops, die Partnern eine exklusivePlatzierung ihrer Marke in direkter Kundennähe ermöglichen. Darüber hinaussorgen rund 650 neu installierte doppelseitige Hochformat-Stelen in den XXXLutzMöbelhäusern für weitere Werbe- und Imageflächen am Point of Sale. Diesebefinden sich an stark frequentierten Touchpoints wie Eingängen, Treppen,Aufzügen und Wohnbereichen, und ermöglichen so bis zu einer MillionWerbemittelkontakte pro Woche. Namhafte Marken wie JOOP! und tesa nutzen diesezeitgemäßen Präsentationsmöglichkeiten bereits. Das digitale Angebot wird durchMaßnahmen auf beliebten Social-Media-Plattformen, Display- und Videomarketingsowie Search-Marketing ergänzt, die die Reichweite nochmals deutlich steigernund eine ideale Ergänzung zu den Online- und stationären Angeboten darstellen.Für die Kundinnen und Kunden von XXXLutz bedeutet dies eine noch individuellere