Tantal in der Krise: Ein Weckruf für globale Lieferketten

Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und ethischer Bedenken in Zentralafrika steht die globale Tantal-Lieferkette vor einem kritischen Wendepunkt. Das Tantalum-Niobium International Study Center (T.I.C.) hat eine deutliche Warnung vor der zunehmenden Instabilität in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) herausgegeben – einer Region, die lange Zeit als Eckpfeiler der globalen Tantalproduktion galt.

In einer aktuellen Stellungnahme wies das T.I.C. auf die wachsenden Risiken für die ethische Beschaffung und die Zuverlässigkeit der Versorgung hin und betonte die dringende Notwendigkeit einer Diversifizierung der Versorgung und einer verstärkten Sorgfaltspflicht. Dies geschieht zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Capacitor Metals Corp., ein privates Unternehmen und Mitglied des T.I.C., das sich als verantwortungsvolle Alternative zu Lieferungen aus der DRC positioniert.

Mit Plänen für einen Börsengang stellt Capacitor Metals Corp. bereits jetzt eine überzeugende Investitionsmöglichkeit für diejenigen dar, die sich auf einem sich wandelnden globalen Markt einen Vorsprung verschaffen wollen. Der folgende Artikel untersucht die jüngste Ankündigung des T.I.C., ihre Auswirkungen auf die Tantalindustrie und wie Unternehmen wie Capacitor Metals Corp. die Führung auf dem Weg zu einer sichereren und ethischeren Lieferkette übernehmen.

T.I.C. äußert Bedenken hinsichtlich der Tantalversorgung: Was bedeutet das für Capacitor Metals

Von Capacitor Metals Corp. am 25. März 2025

Das Tantalum-Niobium International Study Center (T.I.C.) hat ernsthafte Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Tantalversorgung aus der Demokratischen Republik Kongo (DRC) geäußert. Als globaler Branchenverband für Tantal-Niob weist das T.I.C. mit seiner Warnung auf wachsende Risiken für die Lieferketten hin, die sich direkt auf Unternehmen wie Capacitor Metals Corp., ein Mitglied des T.I.C., auswirken.



Quelle

Die Versorgungskettenkrise in der Demokratischen Republik Kongo

Die DRC ist seit Jahren eine der weltweit wichtigsten Tantalquellen. Die politische Instabilität in der Region, insbesondere aufgrund der Kontrolle der M23-Gruppe über Minenstandorte und Handelsrouten, bedroht jedoch die weltweite Tantalversorgung. Laut Silvana Fehling, Präsidentin des T.I.C.,

"Die Situation in der Demokratischen Republik Kongo ist beunruhigend und besorgniserregend, sowohl aus der Perspektive der Sicherheit und des Lebensunterhalts der Betroffenen vor Ort als auch aus kommerzieller Sicht. Die anhaltenden Übergriffe der M23, ihre Kontrolle über Minenstandorte und Handelsrouten in Kombination mit dem undisziplinierten Vorgehen der Regierung der Demokratischen Republik Kongo lassen nicht auf eine vernünftige Lösung in naher Zukunft hoffen. Daher wird eine verantwortungsvolle Beschaffung aus der Region in Zukunft nur noch schwieriger und komplizierter werden."

Das T.I.C. arbeitet aktiv daran, diese Probleme anzugehen. Um unethische Beschaffung zu bekämpfen und die Transparenz zu verbessern, hat die Organisation in Zusammenarbeit mit KUMI erweiterte Due-Diligence-Richtlinien ("Enhanced Due Diligence Guidelines", EHDD) entwickelt, die speziell auf die Tantal-Lieferkette abzielen. Diese Richtlinien werden Prüfern und Unternehmen dabei helfen, die Herkunft von Mineralien aus Risikogebieten zu ermitteln und ihre Due-Diligence-Praktiken zu verbessern.

Darüber hinaus hat sich das T.I.C. dazu verpflichtet, Berichte zu untersuchen, die darauf hindeuten, dass einige Akteure der Lieferkette zweifelhafte Methoden anwenden, um konfliktbezogene oder geschmuggelte Mineralien zu beschaffen. Die Organisation hat erklärt, dass eine Aussetzung der Mitgliedschaft für diejenigen in Frage kommt, die gegen ethische Standards verstoßen.



Quelle / Von der Regierung genehmigte Tantalproduktion in der Demokratischen Republik Kongo.

Die T.I.C. hat auch die Bedeutung der weltweiten Diversifizierung der Tantalquellen betont, um die Abhängigkeit der Industrie von Zentralafrika zu verringern. Diese Initiative zielt darauf ab, eine zuverlässigere und ethischere Lieferkette für Tantal weltweit zu sichern.

Weitere Informationen über die T.I.C. und ihre Initiativen finden Sie unter: https://www.tanb.org/index

Wie sich dies auf Capacitor Metals Corp. auswirkt

Chris Grove, Präsident von Capacitor Metals Corp., ging auf die T.I.C.-News ein und erklärte:

"Diese Ankündigung von Frau Silvana Fehling, der Präsidentin der T.I.C., ist eine sehr wichtige Aktualisierung der unmittelbaren und wachsenden Bedrohungen für die bestehende Tantalversorgung durch den Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo. Dieses Gebiet ist seit einiger Zeit die weltweit dominierende Quelle für Tantal, und wir sind der Meinung, dass jeder die aktuelle und zunehmend negative Dynamik verstehen sollte, die die Tantalversorgung dort beeinflusst. Frau Fehling macht auch deutlich, dass "das T.I.C. weiterhin eine global diversifiziertere Tantalbeschaffungsstrategie unterstützt, damit eine Region die Lieferkette und den Markt als Ganzes nicht übermäßig beeinflussen kann.""

Capacitor Metals Corp. möchte eine verantwortungsvolle Alternative zur ethisch fragwürdigen Tantalbeschaffung aus der Demokratischen Republik Kongo bieten. Als Mitglied des T.I.C. unterstützt Capacitor Metals die Bemühungen um global diversifiziertere Tantalbeschaffungsstrategien. Das Projekt des Unternehmens, die Upper Fir Tantal- und Nioblagerstätte, befindet sich in der minenfreundlichen Region British Columbia in Kanada.

Das Projekt verfügt über:

• 3 bekannte Tantal- und Nioblagerstätten

• Mehr als 20 bekannte Explorationsziele

• Abgeschlossene Arbeiten im Wert von $34 Mio. CAD, darunter über 59.000 Meter an Bohrungen und eine historische vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA)

Capacitor Metals Corp. positioniert sich als einer der kostengünstigsten Tantal- und Niobproduzenten weltweit, der seine Rohstoffe ethisch einwandfrei bezieht. Da die Welt weiterhin nach fortschrittlicher Elektronik und anderen tantalabhängigen Technologien verlangt, sind Unternehmen wie Capacitor Metals für die Bereitstellung stabiler und ethischer Lieferketten unerlässlich.

Warum ethische Beschaffung wichtig ist

Die Bedeutung von Tantal für die moderne Elektronik kann nicht genug betont werden. Ohne Tantal wären unsere Geräte viel größer und deutlich weniger effizient. Ethische Beschaffung ist nicht nur eine Frage guter Geschäftspraktiken, sondern auch unerlässlich, um eine zuverlässige Versorgung mit diesem lebenswichtigen Mineral sicherzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Capacitor Metals Corp. oder per E-Mail an jschroenn@capacitormetals.com.

Quelle: https://capacitormetals.com/2025/03/25/t-i-c-raises-concerns-over-tant ...

Rockstone Report-Übersicht

Report #2 “Marktührer bei Tantal schließt sich Capacitor Metals Corp. an: Vorstoß in die Produktion einer neuen Tantalquelle für den Weltmarkt" (WEB / ENGLISCH - PDF)

Report #1 “Capacitor Metals: Große Pläne für eine der größten Tantal- und Niob-Lagerstätten der Welt“ (WEB / ENGLISCH - PDF)

Unternehmensdetails

Capacitor Metals Corp.

Suite 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 604 484 2700

Email: info@capacitormetals.com

www.capacitormetals.com

Kanada-Symbol: Nicht börsengelistet

Deutschland-Symbol / WKN: Nicht börsengelistet

Kontakt:



www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report, der referenzierte Text und das Video von Capacitor Metals Corp., sowie externen Artikel enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen“") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise gekennzeichnet durch Worte wie: "glauben", "erwarten“, "antizipieren“, "beabsichtigen“, "schätzen“, "potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Capacitor Metals Corp. und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Capacitor Metals Corp. verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden und die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Das Titelbild wurde von openai generiert. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss im vollständigen Research-Report (siehe hier), da grundlegende Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, hält eine Aktienposition in Capacitor Metals Corp. sowie Aktien von Zimtu Capital Corp. und wird daher von Volumen- und Kurssteigerungen dieser Aktien profitieren (Capacitor Metals Corp. ist ein privates Unternehmen, das zu diesem Zeitpunkt nicht an einer Börse notiert ist). Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Reports bezahlt, wobei Zimtu Capital Corp. eine Aktienposition von Capacitor Metals Corp. hält und somit von Volumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wenn das vorgestellte Unternehmen an der Börse notiert werden sollte. Beachten Sie, dass Capacitor Metals Corp. die Zimtu Capital Corp. für die Bereitstellung dieses Reports und anderer Dienstleistungen zur Sensibilisierung der Anleger bezahlt.