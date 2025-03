Spitch öffnet sich für neue Investoren

Frankfurt (ots) -



Die Schweizer Spitch AG, einer der weltweit innovativsten Anbieter von

Conversational Agentic AI-Lösungen, startet eine neue Finanzierungsrunde. Neben

den bisherigen Anteilseignern - Family Offices und Privatpersonen aus der

Schweiz, der Europäischen Union, Großbritannien, den USA und den Vereinigten

Arabischen Emiraten (VAE) - öffnet sich das Unternehmen auch für neue

Investoren, die am stark wachsenden Markt für KI-Dialogsysteme partizipieren

wollen. Das neu eingeworbene Kapital soll für die weitere Expansion in den

nächsten fünf Jahren verwendet werden. Spitch hat eigenen Angaben zufolge im

abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von über 50 Prozent erzielt.

Genaue Finanzzahlen nennt das Unternehmen nicht öffentlich.





Einer der führenden Anbieter für Contact Center



Die 2014 in der Schweiz gegründete Spitch AG ist zwischenzeitlich über Europa

hinausgehend im Nahen Osten, Nord- und Lateinamerika sowie Zentralasien

erfolgreich. Die offene Plattform für "Conversational Agentic AI" ermöglicht

Contact Centern die KI-gesteuerte digitale Transformation, wobei Spitch neben

der Software auch die strategische Beratung und professionelle Dienstleistungen

dazu anbietet.



Die Kunden wissen es zu schätzen, dass sie über einen einzigen Anbieter und eine

einzige Plattform auf jede KI-Anwendung zugreifen können, die im Contact Center

benötigt wird. Spitch spricht von einem "ausgewogenen Ansatz, der die neueste

Agentic-KI-Technologie, Datensicherheit, ethische und rechtliche Konformität

sowie eine verbesserte Kundenerfahrung umfasst." Die Plattform erlaubt die

nahtlose Integration von LLM/GenAI-Modellen von Drittanbietern, einschließlich

Hyperscalern und KI-Teams auf Kundenseite. Die offene Plattform ermöglicht es,

mithilfe visueller Tools schnell und einfach Anwendungen zu erstellen, ohne dass

hierzu umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich wären.



Breite Palette an Omnichannel-Modulen



Spitch bietet eine breite Palette von Omnichannel-Modulen an, die sich

gegenseitig ergänzen. Als Beispiele werden virtuelle Assistenten,

Sprachbiometrie, Sprachanalyse, Chat-Plattform, Wissensdatenbank,

Agentenunterstützung, Agententraining und Qualitätsmanagement genannt. Dabei hat

sich das Unternehmen der Einhaltung höchster Sicherheitsstandards verschrieben,

mit einer Zertifizierung nach ISO 27001:2022 und der strikten Einhaltung von

Datenschutzregularien, KI-Vorschriften und ethischen Standards. Es werden

mehrere Bereitstellungsoptionen wie Private oder Public Cloud, On-Premise oder

hybrid angeboten, um unterschiedliche Datensicherheitsrichtlinien zu erfüllen.



"Unsere starke Kundenorientierung hat zu einer signifikanten Steigerung der

operativen Effizienz, der Kundenzufriedenheit und des digitalen Images von

Banken, Versicherungen, Energieversorgern, Einzelhändlern, Transport- und

Logistikunternehmen, Telekommunikationsanbietern, öffentlichen Verwaltungen und

weiteren über 150 Unternehmen weltweit geführt", erklärt CEO Dr. Alexey Popov.

Er fügt hinzu: "Mit der neuen Finanzierungsrunde wollen wir unseren renommierten

bestehenden und neuen Investoren die Möglichkeit geben, von Spitchs stark

wachsendem und bereits jetzt sehr attraktivem Geschäftsmodell der Agentic AI zu

profitieren und gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens

weiter zu beschleunigen."



Über Spitch: Die Spitch AG (https://spitch.ai/) Spitch ist ein führender

Anbieter von Conversational Agentic AI-Lösungen mit einer schnell wachsenden

globalen Präsenz. Das Unternehmen unterstützt über 150 Kunden aus verschiedenen

Branchen und bietet eine Omnichannel-Plattform sowie generative KI-Lösungen zur

Verbesserung der Kundenerfahrung und der betrieblichen Effizienz.



Die Conversational Agentic AI-Plattform von Spitch basiert auf proprietären

Technologien und bietet verschiedene Tools, die entweder vor Ort, in der Cloud

oder hybrid implementiert werden können. Dies ermöglicht eine schnelle

Markteinführung mit minimaler Komplexität, verbessert das Erlebnis für Kunden

und Mitarbeiter und senkt gleichzeitig die Betriebskosten.



