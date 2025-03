ZenaDrone von ZenaTech entwickelt Indoor-Drohnenschwarm-Applikation für Bestandsmanagement und Sicherheit mit einem Kunden aus der Autoteile-Industrie

Vancouver, British Columbia, 25. März 2025 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone an der Entwicklung einer Drohnenschwarm-Applikation mit mehreren IQ Nano-Indoor-Drohnen arbeitet, die im Bestandsmanagement und zur Wahrung der Sicherheit zum Einsatz kommen sollen. ZenaDrone arbeitet an dieser Entwicklung zusammen mit seinem Kunden, einem Autoteilehersteller, bei dem aktuell ein bezahlter Testlauf stattfindet.

Ein Drohnenschwarm ist eine koordinierte Gruppe von autonomen Drohnen, die mit Hilfe von KI und Echtzeit-Datenaustausch miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, um Aufgaben gemeinsam und ohne direkte menschliche Einflussnahme auszuführen. Drohnenschwärme stellen im Vergleich zu einer Einzeldrohne ein höheres Maß an Effizienz, Genauigkeit, Automatisierung und Leistung sicher.

„Wir leisten bei der Entwicklung der autonomen Drohnenschwarm-Technologie Pionierarbeit. Durch eine genauere Bestandsverfolgung und -überwachung in Echtzeit mit deutlich weniger manuellen Prozessen werden sowohl das Bestandsmanagement als auch die Sicherheit im Inneren von Lagerhäusern revolutioniert. Aus unserer Sicht wird diese Technologie einen effizienteren Betrieb, entsprechende Kostensenkungen sowie mehr Sicherheit in der Lagerhaltung ermöglichen. Außerdem wird ein neuer Branchenmaßstab bei KI-Drohnen gesetzt“, so CEO Shaun Passley, Ph.D.

Der Einsatz mehrerer Drohnen oder eines Drohnenschwarms für das Indoor-Bestandsmanagement – z. B. zum Ablesen von Barcodes oder RFID-Etiketten – kann erhebliche Vorteile in puncto Effizienz, Genauigkeit und Skalierbarkeit bieten. Autonome Drohnen können rasch und mit hoher Genauigkeit Tausende von Etiketten pro Sekunde scannen und so in Echtzeit einen Einblick in den verfügbaren Bestand ermöglichen, ohne dabei die Arbeitsabläufe zu unterbrechen. Dies ist vor allem in großen Lagerhallen, wo die manuelle Bestandsaufnahme zeit- und arbeitsaufwändig ist, ein entscheidender Vorteil. Ein Drohnenschwarm kann außerdem mehrere Bereiche gleichzeitig abdecken, was die Zeit für Bestandsprüfungen drastisch reduziert und gleichzeitig eine nahezu vollständige Transparenz des Bestands ermöglicht.