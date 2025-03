Venezuelas Öl unter Trumps Hammer: Zoll-Drohungen treiben Preise in die Höhe!

Die Ankündigung führte zu einem Anstieg der Unsicherheit über die weltweite Ölversorgung. Brent-Rohöl kletterte um 0,4 Prozent auf 73,26 US-Dollar pro Barrel und West Texas Intermediate stieg ebenfalls um 0,4 Prozent auf 69,38 US-Dollar pro Barrel. Brent stieg den fünften Tag in Folge und notiert mehr als 7 Prozent über seinem Dreijahrestief zu Beginn des Monats.

Die Preissteigerung wurde jedoch durch die Entscheidung der Trump-Administration gedämpft, Chevron eine Fristverlängerung bis zum 27. Mai zu gewähren, um seine Aktivitäten in Venezuela zu beenden. Gleichzeitig halten die OPEC und ihre Verbündeten an ihrem Plan fest, die Ölproduktion auch im Mai zu steigern, was zusätzliche Auswirkungen auf das Angebot haben könnte.

Die neue US-Handelspolitik trägt zu einer erhöhten Volatilität auf den globalen Märkten bei, jedoch wurden die Ölpreise durch die jüngsten Sanktionen gegen den Iran und eine allgemeine Belebung der makroökonomischen Wachstumsraten gestützt. Venezuela, das im vergangenen Jahr etwa 1 Prozent der weltweiten Produktion ausmachte, liefert hauptsächlich schweres, saures Rohöl, das vor allem zur Herstellung von Diesel und Heizöl verwendet wird.

Die jüngsten Handlungen der USA könnten dazu führen, dass Importeure möglicherweise darauf verzichten, venezolanisches Öl zu kaufen, um sekundäre US-Sanktionen zu vermeiden. Dies könnte zu einer weiteren Verknappung des Angebots führen und die Ölpreise zusätzlich stützen. Analysten von Goldman Sachs, darunter Daan Struyven, weisen darauf hin, dass, wenn keine Ausnahmen gewährt werden, diese Politik umgesetzt wird und die Importeure beschließen könnten, venezolanisches Öl zu meiden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





