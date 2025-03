Anixa Biosciences unterzeichnet Absichtserklärung mit VERDI Solutions zur Entwicklung von personalisierten und handelsüblichen Krebsimpfstoffen mithilfe von künstlicher Intelligenz

SAN JOSE, Kalifornien, 25. März 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass es eine Absichtserklärung mit VERDI Solutions GmbH zur Entwicklung von personalisierten und handelsüblichen Peptidimpfstoffen für Krebspatienten abgeschlossen hat.

VERDI Solutions hat seinen Hauptsitz in Wien (Österreich) und leistet Pionierarbeit bei der personalisierten Krebsbehandlung durch die Integration künstlicher Intelligenz (KI) und fortschrittlichen Cloud Computings, um die Entwicklung und Implementierung personalisierter Krebsimpfstoffe zu beschleunigen. Durch die Kombination von computergestütztem Impfstoffdesign mit der Erhebung realer Daten und klinischen Studien macht VERDI personalisierte Krebsimpfstoffe für mehr Patienten weltweit zugänglich. Im Zentrum der Innovationen von VERDI steht seine Cloud Computing-Plattform, die die schnelle Entwicklung von personalisierten Peptidimpfstoffen ermöglicht, die auf einzelne Krebspatienten zugeschnitten sind. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen handelsübliche Krebsimpfstoffe, die mit begleitenden Diagnostiklösungen kombiniert werden, die jene Patienten identifizieren sollen, die wahrscheinlich auf den Impfstoff ansprechen, um so die Behandlungsergebnisse zu optimieren.

In einigen europäischen Ländern können Onkologen personalisierte Krebsimpfstoffe im Rahmen eines individuellen Heilversuchs verabreichen, welcher es Ärzten ermöglicht, Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, für die es keine zufriedenstellenden Behandlungsmöglichkeiten gibt, eine individualisierte Behandlung zu verschreiben. Im Gegensatz zu klinischen Studien, für die nur eine begrenzte Anzahl von Patienten in Frage kommt, bietet der Heilversuch eine innovative Behandlungsoption für jeden Krebspatienten und kann wertvolle Erkenntnisse über die Wirksamkeit und Sicherheit personalisierter Impfstoffe in der Praxis liefern. Darüber hinaus stehen Heilversuche im Einklang mit der zunehmenden Anerkennung von Beweismaterial aus der realen Welt (Real-World Evidence/RWE) durch Zulassungsbehörden rund um den Globus als kritischen Bestandteil der Arzneimittelentwicklung. VERDI beschreitet mit seinem datengesteuerten Ansatz zur Beschleunigung der aufsichtsrechtlichen Validierung und Kommerzialisierung von personalisierten Krebsimpfstoffen neue Wege.

Seite 2 ► Seite 1 von 4