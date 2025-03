Wie die Steuerberatung Neeb mit gutem Beispiel vorangeht (FOTO)

Polch (ots) - Mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot aus klassischer

Steuerberatung und der Unterstützung bei der steueroptimierten Umstrukturierung

von Unternehmen ist die Steuerberatung Neeb ein wertvoller Wachstumspartner für

ihre Mandanten. Die digitale Transformation, die für die Branche dringend

ansteht, ist die Kanzlei bereits gegangen. Welche Vorteile die digitale

Zusammenarbeit hat, warum sie unumgänglich ist und von welcher Expertise

Mandanten hier profitieren, erfahren Sie im Folgenden.



Viele Gründer starten zunächst als Einzelunternehmer in die Selbstständigkeit,

denn diese Rechtsform ermöglicht ihnen nicht nur einen schnellen

Gründungsprozess, sondern überzeugt auch durch geringe bürokratische und

finanzielle Hürden. Entwickelt sich das Unternehmen dann aber weiter, ist die

Grenze der Einzelunternehmung schnell erreicht: Die Steuerlast wird so groß,

dass sie weiteres Wachstum ausbremst. Weil in diesem Zuge auch das private

Risiko für den Unternehmer signifikant ansteigt, führt kein Weg an einer

Umstrukturierung des Unternehmens vorbei. "So kann beispielsweise allein die

Umwandlung einer Einzelunternehmung in eine GmbH die Steuerlast deutlich senken,

die Liquidität erhöhen und zur Verbesserung der Reputation und Bonität führen",

erklärt Dominic Neeb.







Unternehmenserfolg bei." Dominic Neeb ist nicht nur Partner der Neeb&Neeb Part

mbB Steuerberatungsgesellschaft, die sich auf laufende Steuerberatung

konzentriert, sondern hat sich mit der Steuerberatungsgesellschaft Neeb GmbH

außerdem auf steueroptimierte Unternehmensumstrukturierungen spezialisiert. Mit

einer fundierten Expertise, maßgeschneiderten Lösungen und digitalisierten

Prozessen helfen der Steuerexperte und sein Team ihren Mandanten zuverlässig

dabei, mit gezielter Steuergestaltung das volle Potenzial ihres Unternehmens zu

entfalten und den Grundstein für nachhaltiges Wachstum zu legen.



Maßgeschneiderte Lösungen und effiziente, strukturierte Prozesse durch

digitalisierte Zusammenarbeit



Aufgrund eines hohen Digitalisierungsgrades ist die Steuerberatung Neeb dazu in

der Lage, alle Prozesse der laufenden Steuerberatung digital und unter Einsatz

eines einzigen Mediums abzubilden. Das ermöglicht es Dominic Neeb und seinem

Team, Dienstleistungen wie die Finanzbuchhaltung, die Lohnbuchhaltung, die

private und betriebliche Steuererklärung oder den Jahresabschluss für Mandanten

in ganz Deutschland anzubieten und dabei selbst ortsunabhängig zu arbeiten.

