HUK-COBURG wieder vor dem Markt

Seite 2 ► Seite 1 von 4

München/Coburg (ots) -- Gebuchte Beiträge wachsen marktüberdurchschnittlich um über zehn Prozent aufknapp zehn Milliarden Euro- Starkes Neugeschäft über alle Sparten: Neugeschäftsrekorde in derKraftfahrt-Versicherung und in den Haftpflicht-, Unfall- undSachversicherungssparten- Combined Ratio in Kfz-Versicherung von 113,4 auf 101,7 Prozent verbessert- HUK24 seit 25 Jahren erfolgreich: aktuell mit 3,5 Millionen Kfz-Versicherungendie Nummer 5 im Kfz-Markt- Geschäftsergebnis auf 541 (Vorjahr: 451) Millionen Euro vor Steuern und 349(298) Millionen Euro nach Steuern gestiegen"Das Jahr 2024 hat uns Einiges abverlangt. Dass wir trotzdem so gutabgeschnitten haben, freut mich sehr", fasst Klaus-Jürgen Heitmann, Sprecher desVorstands der HUK-COBURG, zusammen. In der Kfz-Versicherung hat das Unternehmenmehr als 100.000 Verträge hinzugewonnen, auch alle anderen Sparten seienerfolgreich gewesen und weisen zum Teil Neugeschäftsrekorde auf. DerKundenbestand des fränkischen Versicherers hat sich um 212.000 neue Kundinnenund Kunden auf 13,3 Millionen erhöht. "Das ist im Besonderen der Verdienstunserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wiederholt diesesanstrengende Jahr zu einem Erfolg gemacht haben", bedankt sich Heitmann fürderen Einsatz. "Auch alle Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern hättendaran einen großen Anteil", ergänzte er. Zugleich sei dies ein Beleg für dieStärke der Marke und das Vertrauen der Kundinnen und Kunden. "In Zeitenanhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten und eines stagnierenden Marktes inunserem Kerngeschäft ist es wichtig, nicht nur bestehende Kundinnen und Kundenzu halten, sondern auch neue von uns zu überzeugen", erläutert er unter demHinweis auf diese besondere Bedeutung für die HUK-COBURG als größtemEndkundenversicherer. "Auch ihnen gebührt mein Dank".Relevant für die positive Entwicklung des Unternehmens ist vor allen Dingen dieErtragsseite in der für die HUK-COBURG wichtigsten Sparte, der Autoversicherung.Sie hat sich im Jahr 2024 deutlich verbessert. "Wir liegen wieder vor demMarkt", sagt Heitmann. Während die Combined Ratio (CR), die das Verhältnis vonAusgaben und Kosten zu Einnahmen angibt, 2023 noch bei 113,4 Prozent lag,konntediese 2024 auf 101,7 Prozent verbessert werden. Der Markt liegt bei ca.104 Prozent. "Damit haben wir in unserem Kerngeschäft einen wichtigen Schrittgetan, um wieder in die Gewinnzone zurückzukehren", betont der Vorstandssprecherdes Vereins auf Gegenseitigkeit.Insgesamt beträgt das Geschäftsergebnis des Konzerns 541 Millionen Euro vorSteuern (Vorjahr: 451 Mio. Euro). Nach Steuern beläuft es sich auf über 349