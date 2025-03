Furios! Diese beiden Goldaktien hängen Barrick Gold und Newmont ab

Das Rekordhoch knapp oberhalb von 3.050 US-Dollar hat weiterhin Bestand. Zuletzt lief der Goldpreis Gefahr, unter die 3.000er Marke zu rutschen, doch letztendlich konnte das Edelmetall diese Bestrebungen eindrucksvoll parieren. Gold will offenkundig weiter nach oben. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Goldrausch vor Fortsetzung Warum dem Goldpreis nun der Durchmarsch in Richtung 3.500 USD gelingen könnte“ . Neben Gold gewinnen auch Silber und vor allem auch Kupfer immer mehr an Dynamik. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Knallt es jetzt richtig? Kupfer vor Preisexplosion. Ist diese Gold-Kupferaktie besser als Barrick Gold?“ .

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Diese beiden Goldaktien hängen Barrick Gold und Newmont ab

Dass Barrick Gold und Newmont Corp. der Goldpreisentwicklung ein wenig hinterherhinken, wurde bereits ein ums andere Mal an dieser Stelle thematisiert. Ganz anders sieht es aktuell bei Alamos Gold und Agnico Eagle Mines aus. Beide Goldaktien waren ob ihrer exzellenten Perspektiven bereits Thema von Kommentaren an dieser Stelle, doch noch immer weisen sowohl Alamos Gold als auch Agnico Eagle Mines Aufwärtspotenzial auf. Bleiben wir zunächst bei Alamos Gold.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Goldpreis nicht zu stoppen

Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien" kostenlos.

Alamos Gold – Verschnaufpause in luftiger Höhe

Hinter der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Alamos Gold liegt eine beeindruckende Rally. Stand zum Jahreswechsel noch der Kursbereich von 18 US-Dollar im Fokus, so sprang Alamos Gold zuletzt über die Marke von 26 US-Dollar. Die Aktie reagierte mit dem rasanten Kursanstieg auf das exzellente fundamentale Umfeld und auf die imposante Hausse des Goldpreises. Das gelang nicht jeder Goldaktie, wie die bereits thematisierten Barrick Gold und Newmont Corp. eindrucksvoll aufzeig(t)en.

Zuletzt musste dann aber auch Alamos Gold dem hohen Tempo Tribut zollen. Die Aktie kam etwas zurück. Aus charttechnischer Sicht hätte die Konsolidierung Platz, um sich in Richtung 22 US-Dollar auszudehnen. In Verbindung mit 21,4 US-Dollar kann dieser Kursbereich als zentrale Unterstützung gelten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über die 26,2 US-Dollar würde sich unweigerlich die Tür in Richtung 30 US-Dollar öffnen.

Agnico Eagle Mines – Ausbruch angelaufen

Unter den großen Goldproduzenten macht Agnico Eagle Mines den besten Eindruck. Das Unternehmen überzeugt fundamental, was nicht zuletzt durch die jüngsten Quartalsberichte deutlich wurde. Die Aktie selbst befindet sich zudem in einer spannenden Phase.

Obgleich die Aufwärtsbewegung seit dem Jahresbeginn nicht ganz so imposant ist, wie bei Alamos Gold, kann sich auch die Kursrallye von Agnico Eagle Mines sehen lassen. Zuletzt ging es für die Aktie über den Widerstandsbereich von 100 US-Dollar / 101,5 US-Dollar. Dieser Ausbruch befindet sich in einer überaus wichtigen Phase. Der erste Schwung ging dem Vorstoß verloren, was zu einem gewissen Teil auch an der aktuellen Konsolidierung des Goldpreises liegen dürfte. Über kurz oder lang sollte sich der Anstieg des Goldpreises aber fortsetzen und Agnico Eagle Mines mitnehmen. Dennoch gilt: Ein Rücksetzer unter die 100 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht ein Warnsignal. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für Agnico Eagle Mines doch noch einmal unter die 90 US-Dollar gehen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.