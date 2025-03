Wirtschaft unterschätzt Drohnen-Gefahren

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Karlsruhe (ots) - Sicherheitsfachmann Kevin Heneka: "Vor allemKRITIS-Unternehmen sind gefährdet. Jedes Unternehmen mit einem Werksgeländesollte über ein Drohnendetektionssystem verfügen.""Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben, werden immer häufiger vonunidentifizierten Drohnen heimgesucht", erklärt Kevin Heneka, Inhaber derSicherheitsfirma http://www.hensec.com/ . Neben dem Ausspähen von verwundbarenProduktionsbereichen auf dem Werksgelände sind für Industriespionebeispielsweise auch Informationen über die Menge der Rohstoffe oder der aktuellproduzierten Güter auf der Lagerfläche Gold wert. Kevin Heneka sagt: "Wirerhalten zunehmend Anfragen von Industriefirmen, die ihr Werksgelände unterBeobachtung wähnen, ohne genau zu wissen, wer dahintersteckt." Er verweist aufAngaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), wonachAnfang des Jahres über 2.000 KRITIS-Anlagen bei mehr als 1.100 Betreibernregistriert waren, viele davon großflächige Einrichtungen. In diesemZusammenhang hebt das BSI in einem aktuellen Arbeitspapier (https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2025/250227_Drohnen_Cyberbedrohung.html) die steigende Bedrohung durch Drohnen hervor und empfiehltUnternehmen sowie Organisationen, sich frühzeitig auf die neuenSicherheitsrisiken vorzubereiten und geeignete Schutzmaßnahmen zuimplementieren.Drohnendetektion ist der erste SchrittDer Experte weiß aus vielen Gesprächen, dass sich dieSicherheitsverantwortlichen in den Unternehmen zwar der Drohnengefahr bewusstsind, aber häufig Unklarheit darüber besteht, wie man sich dagegen wehren kann."In den Sicherheitsrunden der Wirtschaft wird die Drohnengefahr regelmäßigdiskutiert, aber selten kommt es zu umsetzbaren Ergebnissen", sagt Kevin Heneka.Er weiß auch, warum: "Viele Sicherheitsdebatten drehen sich um rechtliche undtechnische Fragen, wie Drohnen vom Himmel geholt werden können und stoßen imzivilen Bereich schnell an ihre Grenzen." Doch vor der Drohnenabwehr stehezunächst die Drohnendetektion, gibt der Fachmann zu bedenken. Er erklärt: "Nichtnur KRITIS-Unternehmen, sondern alle Firmen mit Werksgelände sind gut beraten,sich mit Systemen zur Drohnendetektion auszurüsten. Damit lässt sich beianfliegenden Objekten überhaupt erst einmal feststellen, um welche Art vonDrohne es sich handelt, welche Seriennummer sie trägt, wo sich der Operatorbefindet und vieles mehr. Anhand dieser Informationen kann man die Gefährdungeinschätzen und gegebenenfalls im nächsten Schritt Abwehrmaßnahmen in Erwägungziehen."hensec setzt in Projekten regelmäßig Systeme zur Drohnendetektion von deutschen