Menschlichkeit als Erfolgsrezept! (FOTO)

München (ots) - Die Bayerische wurde von Great Place to Work als einer der

"Hundert besten Arbeitgeber" in Deutschland ausgezeichnet. Unter 1.080

teilnehmenden Unternehmen hat sich der Versicherer in der Mittelstands-Kategorie

erfolgreich platziert.



Die Great Place to Work-Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Befragung

aller Mitarbeitenden, bei der Faktoren wie Arbeitsatmosphäre, Vertrauen in

Führungskräfte und die Qualität der Zusammenarbeit bewertet werden. Auf dieser

Grundlage wird ein detaillierter Report erstellt, der dann in die

Gesamtbewertung einfließt. Mit einer beeindruckenden Zustimmungsquote von 94%,

dass die Bayerische ein sehr guter Arbeitsplatz ist, wird durch die

Mitarbeitenden deutlich, wie stark die positive Unternehmenskultur in der

Versicherungsgruppe verankert ist.







Bayerischen wichtig sind. Doch wir ruhen uns darauf nicht aus, sondern sehen sie

als Motivation, uns stetig weiterzuentwickeln. Dass ein Großteil unserer

Mitarbeitenden uns als großartigen Arbeitgeber bestätigt hat, zeigt, dass wir

auf dem richtigen Weg sind. Gleichzeitig wissen wir, dass es immer Raum für

Verbesserungen gibt, und deshalb streben wir kontinuierlich danach, unsere

Unternehmenskultur weiterzuentwickeln", betont Dr. Herbert Schneidemann,

Vorstandsvorsitzender der Bayerischen.



Die Bayerische nimmt alle zwei Jahre an der "Great Place to Work"-Befragung

teil, um die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden fortlaufend zu messen und

Verbesserungen voranzutreiben. Das Unternehmen fördert neben Transparenz und

Menschlichkeit auch innovative Programme. Das KI-Readiness-Programm hilft

Mitarbeitenden, sich auf die digitale Zukunft vorzubereiten. Zudem gibt es bis

zu fünf Innovationstage, an denen Mitarbeitende unabhängig von Urlaubstagen an

persönlichen und fachlichen Weiterbildungen teilnehmen oder sich im Rahmen von

Corporate Social Volunteering engagieren können. Weitere Programme unterstützen

die Weiterentwicklung in Bereichen wie Karriereförderung durch individuelles

Coaching und das Angebot eines Programms im Bereich Social Media Corporate

Influencing.



Zusätzlich zu den vielfältigen Initiativen setzt die Bayerische auf starke

Partnerschaften im Sport, darunter der TSV 1860 München, der FFC Wacker und

Berlin International Gaming (BIG). Diese Engagements im Bereich Fußball und

E-Sport spiegeln unser innovatives Arbeitsumfeld wider und bieten unseren

Mitarbeitenden spannende Benefits. Die Partnerschaften tragen nicht nur zur

Förderung des Sports bei, sondern verbinden Teamgeist, Dynamik und Vielfalt -

Werte, die das Unternehmen und seine Mitarbeitenden prägen.



"Unsere Unternehmenskultur basiert auf einem klaren Prinzip: Von Mensch zu

Mensch. Dies bedeutet, dass wir stets im Einklang mit den Bedürfnissen unserer

Mitarbeitenden arbeiten und innovative Wege finden, wie wir uns gemeinsam

weiterentwickeln können. Sei es durch die Unterstützung von gemeinnützigen

Projekten oder die Förderung der Innovationskraft im Unternehmen - die

Bayerische steht für Innovation und Menschlichkeit in allen Bereichen.", ergänzt

Dr. Herbert Schneidemann.



Auch im nächsten Jahr wird sich die Versicherungsgruppe wieder der Umfrage

stellen mit dem klaren Ziel den Erfolg zu bestätigen und erneut Teil der Top 100

in Deutschland zu sein.



Über die Bayerische



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den

Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge

(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der

Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV

Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914

Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden

zudem Kapitalanlagen von über 4,3 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000

persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen

bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen

Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut")

bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem

Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine

AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls

mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die

Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.



Pressekontakt:



Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische

Felicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,

Telefon (089) 6787-8257,

E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/5998348

OTS: die Bayerische







"Diese Auszeichnung ist eine wunderbare Anerkennung der Werte, die uns bei derBayerischen wichtig sind. Doch wir ruhen uns darauf nicht aus, sondern sehen sieals Motivation, uns stetig weiterzuentwickeln. Dass ein Großteil unsererMitarbeitenden uns als großartigen Arbeitgeber bestätigt hat, zeigt, dass wirauf dem richtigen Weg sind. Gleichzeitig wissen wir, dass es immer Raum fürVerbesserungen gibt, und deshalb streben wir kontinuierlich danach, unsereUnternehmenskultur weiterzuentwickeln", betont Dr. Herbert Schneidemann,Vorstandsvorsitzender der Bayerischen.Die Bayerische nimmt alle zwei Jahre an der "Great Place to Work"-Befragungteil, um die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden fortlaufend zu messen undVerbesserungen voranzutreiben. Das Unternehmen fördert neben Transparenz undMenschlichkeit auch innovative Programme. Das KI-Readiness-Programm hilftMitarbeitenden, sich auf die digitale Zukunft vorzubereiten. Zudem gibt es biszu fünf Innovationstage, an denen Mitarbeitende unabhängig von Urlaubstagen anpersönlichen und fachlichen Weiterbildungen teilnehmen oder sich im Rahmen vonCorporate Social Volunteering engagieren können. Weitere Programme unterstützendie Weiterentwicklung in Bereichen wie Karriereförderung durch individuellesCoaching und das Angebot eines Programms im Bereich Social Media CorporateInfluencing.Zusätzlich zu den vielfältigen Initiativen setzt die Bayerische auf starkePartnerschaften im Sport, darunter der TSV 1860 München, der FFC Wacker undBerlin International Gaming (BIG). Diese Engagements im Bereich Fußball undE-Sport spiegeln unser innovatives Arbeitsumfeld wider und bieten unserenMitarbeitenden spannende Benefits. Die Partnerschaften tragen nicht nur zurFörderung des Sports bei, sondern verbinden Teamgeist, Dynamik und Vielfalt -Werte, die das Unternehmen und seine Mitarbeitenden prägen."Unsere Unternehmenskultur basiert auf einem klaren Prinzip: Von Mensch zuMensch. Dies bedeutet, dass wir stets im Einklang mit den Bedürfnissen unsererMitarbeitenden arbeiten und innovative Wege finden, wie wir uns gemeinsamweiterentwickeln können. Sei es durch die Unterstützung von gemeinnützigenProjekten oder die Förderung der Innovationskraft im Unternehmen - dieBayerische steht für Innovation und Menschlichkeit in allen Bereichen.", ergänztDr. Herbert Schneidemann.Auch im nächsten Jahr wird sich die Versicherungsgruppe wieder der Umfragestellen mit dem klaren Ziel den Erfolg zu bestätigen und erneut Teil der Top 100in Deutschland zu sein.Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus denGesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und derKompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBVHolding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werdenzudem Kapitalanlagen von über 4,3 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischenbundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellenBonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut")bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über demBranchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische AllgemeineAG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfallsmit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde dieVersicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/5998348OTS: die Bayerische