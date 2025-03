GameStop: Gewinnüberraschung und Bitcoin-Plan lassen Aktie explodieren

GameStop meldet sich mit einem Krypto-Paukenschlag zurück: Der US-Videospielehändler will künftig Bitcoin als strategische Reserve halten – und folgt damit dem Vorbild von MicroStrategy. Doch während die Aktie nachbörslich an der Nasdaq um sieben Prozent zulegte, offenbart der aktuelle Quartalsbericht deutliche Schwächen im traditionellen Gaming-Geschäft.

Im Gesamtjahr 2024 konnte GameStop zwar einen deutlichen Gewinnsprung erzielen, kämpft aber weiterhin mit rückläufigen Umsätzen. Der Nettogewinn belief sich auf 131,3 Millionen US-Dollar, eine massive Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von lediglich 6,7 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie stieg entsprechend von 0,02 US-Dollar auf 0,33 US-Dollar. Damit übertraf GameStop die Erwartungen der Analysten deutlich, die im Vorfeld mit 0,07 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.

Anders sieht es beim Umsatz aus: Hier verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Rückgang von 5,27 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nur noch 3,82 Milliarden US-Dollar im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Der Umsatz mit Konsolen und Zubehör brach im Gesamtjahr um rund 30 Prozent auf 2,09 Milliarden US-Dollar ein. Auch das Softwaregeschäft war mit einem Minus von 34 Prozent auf 1,01 Milliarden US-Dollar rückläufig – hier hatten Analysten bessere Ergebnisse erwartet. Der Umsatz mit Collectibles ging ebenfalls zurück: von 754 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun 717,9 Millionen US-Dollar. Die Zahlen unterstreichen, wie schwer sich GameStop nach wie vor im Kerngeschäft tut.



Der Krypto-Paukenschlag

Umso überraschender ist der Strategiewechsel in Richtung Kryptowährungen. CEO Ryan Cohen hatte bereits im Februar mit einem Foto von sich und Bitcoin-Pionier Michael Saylor auf X (ehemals Twitter) für Spekulationen gesorgt. Nun ist klar: GameStop reiht sich ein in die Liste börsennotierter Unternehmen, die ihre Cash-Reserven in Bitcoin parken – als Absicherung gegen Inflation und als Versuch, neue Investoren anzulocken.

MicroStrategy, das mit seiner Bitcoin-Offensive über 40 Milliarden Dollar in BTC investiert hat, konnte seit 2020 einen Kursanstieg von über 2600 Prozent verzeichnen – der Bitcoin selbst legte im gleichen Zeitraum um rund 700 Prozent zu. Auch Unternehmen wie Coinbase, MARA oder Riot gelten mittlerweile als indirekte Bitcoin-Proxies.

Ob der Bitcoin-Kurs GameStop in eine neue Ära führt oder nur ein letztes Aufbäumen ist, bleibt abzuwarten. Klar ist: Im klassischen Gaming-Geschäft wird es für das Unternehmen immer enger.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

