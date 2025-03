Mangelnde Mitbestimmung und Intransparenz bei Rohstoffprojekten

Berlin (ots) - PowerShift kritisiert die von der EU-Kommission veröffentlichte

Liste strategischer Projekte im Rahmen des Critical Raw Materials Acts. Diese

profitieren von beschleunigten Genehmigungen und politischer Priorisierung,

stehen jedoch vor Ort häufig aufgrund ökologischer Gefahren für die Bevölkerung

in der Kritik.



"Die EU behauptet, höchste ökologische und soziale Standards im Bergbau

einzuhalten. Die geheime Auswahl dieser strategischen Projekte ohne Beteiligung

der Zivilgesellschaft oder der Betroffenen stellt diese Behauptung in Frage",

kommentiert Michael Reckordt. "Einige dieser Projekte sind umstritten, da die

Bevölkerung um die Verschmutzung des Trinkwassers und Missachtung von

Umweltschutzstandards fürchtet."





"Der Abbau billiger Rohstoffe für die Autoindustrie in Deutschland und anderswo

gefährdet unsere Lebensweise. Wir, die von nachhaltiger Viehzucht leben, würden

nur Nachteile erfahren. Von einem gerechten Wandel kann keine Rede sein. Die

geplanten Tagebaue und Abraumhalden sind weder umwelt- noch sozialverträglich.

Deshalb werden wir die EU-Kommission um eine Überprüfung ihrer Entscheidung

bitten", erklärt Nelson Gomes von der Bürgerinitiative in Covas do Barroso.

Diese setzt sich in Portugal gegen Pläne des Investors Savannah Resources zur

Wehr.



"Generell priorisiert die Ausrichtung der strategischen Projekte die

Versorgungsinteressen der Industrie über Belange der betroffenen Bevölkerung",

ergänzt Reckordt. "So enthält auch der CRMA beispielsweise keine verbindlichen

Maßnahmen zur Reduzierung des Rohstoffverbrauchs in der EU. Zwar haben

Mitgliedstaaten wie Frankreich und Belgien einzelne Schritte in die richtige

Richtung unternommen, indem sie Wegwerf-E-Zigaretten verbieten oder den Einsatz

von recycelten Baustoffen fördern. Doch ohne substanzielle Einsparungen auf

EU-Ebene werden auch die neu ausgewählten Bergbauprojekte langfristig nicht

ausreichen, die massive Rohstoffverschwendung in Europa zu kompensieren."



PowerShift ist Mitglied des Arbeitskreises Rohstoffe, der Anforderungen für eine

demokratische, ökologische und soziale Auswahl der Projekte formuliert hat:

https://ots.de/KjRyqP .



