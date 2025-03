Pionierarbeit für neue Rahmenbedingungen für die globale Zusammenarbeit in der Lieferkette

BELGRADE, Serbien, 25. März 2025 /PRNewswire/ -- Vom 17. bis zum 21. März führte der China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) eine Delegation chinesischer Unternehmer zu einem Besuch nach Italien und Serbien. Während der Tournee veranstaltete der CCPIT das Wirtschafts- und Handelskooperationsforum zusammen mit der Werbekonferenz für die 3. China International Supply Chain Expo (die Expo) in Mailand, Italien, und Belgrad, Serbien.

Ren wies darauf hin, dass dieses Jahr der 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union begangen wird. In den letzten fünfzig Jahren wurden in verschiedenen Bereichen der pragmatischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Regionen erhebliche Fortschritte erzielt. Der CCPIT ist bestrebt, mit allen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um die Zusammenarbeit in der Industrie und in der Lieferkette innerhalb der internationalen Geschäftswelt zu verbessern und Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten mit den europäischen Ländern zu teilen. Der Rat ist bestrebt, ein hohes Maß an Offenheit zu fördern, um ein günstiges Geschäftsumfeld für den Privatsektor zu gewährleisten.