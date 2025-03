GameStop vor den Zahlen: Kommt jetzt der Bitcoin-Coup?

Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von GameStop stehen unmittelbar bevor. Der einstige Videospiel-Händler, der sich während des Meme-Stock-Hypes 2021 einen Namen machte, kämpft weiter mit sinkenden Umsätzen und einer ungewissen Zukunft. Doch Spekulationen um eine mögliche Bitcoin -Strategie von CEO Ryan Cohen sorgen für neue Fantasien an der Börse.

Die Zahlen für das vierte Quartal werden heute (Dienstag) nach Börsenschluss erwartet. Analysten von FactSet prognostizieren einen Gewinn von 8 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,477 Milliarden US-Dollar. Nach jahrelangen Herausforderungen und einem überraschenden Gewinn im dritten Quartal bleibt die Frage, ob sich das Blatt für GameStop nachhaltig wenden kann.

Ryan Cohen, der das Unternehmen seit Jahren umstrukturiert, setzt auf eine strategische Verschlankung. So kündigte GameStop im Februar den Verkauf internationaler Filialen sowie eine "Optimierung des Filialportfolios" an, die weiteren Schließungen vorsieht. Zudem expandiert das Unternehmen in den Handel mit Sammelkarten und kooperiert mit der Professional Sports Authenticator (PSA), um Autogramme und Sammelkarten zu prüfen und zu bewerten.

Kritik von Analysten: Kein klarer Plan in Sicht

Wedbush-Analyst Michael Pachter sieht keine nachhaltige Erholung des Kerngeschäfts: "Das Unternehmen beschleunigt erneut Filialschließungen, um sich aus der Krise zu sparen. Die Pläne im Sammelkartengeschäft und im Kryptosektor sind vage. Ohne klare Strategie zur Nutzung der bestehenden Infrastruktur erscheint der Rückzug aus dem Kerngeschäft unausweichlich." Wedbush bestätigte daher seine "Underperform"-Bewertung mit einem Kursziel von 10 US-Dollar.

Bitcoin als Rettungsanker

Trotz der Kritik verfügt GameStop über ein beachtliches Barvermögen von 4,616 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende drittes Quartal), das theoretisch in Kryptowährungen investiert werden könnte. Die Gerüchte über einen Bitcoin-Kauf von GameStop nehmen Fahrt auf, nachdem Cohen bestätigte, ein Schreiben von Strive Asset Management CEO Matt Cole erhalten zu haben. Darin fordert Cole GameStop auf, "zum führenden Bitcoin-Treasury-Unternehmen der Gaming-Branche" zu werden.

Spekulationen befeuerte auch ein Foto, das Cohen auf X (ehemals Twitter) mit Michael Saylor, dem Executive Chairman von MicroStrategy (jetzt Strategy), teilte. Das Unternehmen nutzt Bitcoin bereits seit 2020 als primäre Reservewährung und stockt seine Bestände stetig auf.

Die GameStop-Aktie notiert vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen 0,5 Prozent im Minus bei 23,91 Euro (Dienstag, 14:00 Uhr MEZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 23,78EUR auf Tradegate (25. März 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.





