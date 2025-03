AKTIE IM FOKUS Hornbach setzen sich im Plus ab - Resultate kommen gut an Die Aktien des Baumarktkonzerns Hornbach sind am Dienstag mit etwas Verzögerung von den vorgelegten Resultaten angetrieben worden. Nach einem wenig bewegten Start legte der Kurs der Holding am Nachmittag um etwa fünf Prozent zu. Mit in der Spitze …