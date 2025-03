Anteil des Radverkehrs stagniert - Fahrradclub fordert Investitionen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club fordert mehr Investitionen in den Ausbau der Radwege in Deutschland. Der Radverkehrsanteil stagniere bundesweit bei 11 Prozent, teilte der Verband mit. Er bezieht sich auf eine Erhebung des Bundesverkehrsministeriums zur Mobilität in Deutschland. Demnach sei der Radverkehr seit 2017 kaum gewachsen, im ländlichen Raum gehe er sogar zurück, so der ADFC.

Ziele des Nationalen Radverkehrsplans würden perspektivisch weit verfehlt. Die neue Bundesregierung müsse den Radverkehr im geplanten Sondervermögen Infrastruktur fest verankern und die Mittel auf die jährlich notwendige "Fahrradmilliarde" aufstocken, forderte ADFC-Bundesgeschäftsführerin Caroline Lodemann. Besonderes Augenmerk brauche der ländliche Raum. Der von der Bundesregierung 2019 verabschiedete Radverkehrsplan sehe bis zum Jahr 2030 eine kräftige Steigerung des Radverkehrs vor.