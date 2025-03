Digitales, smartes Dermatoskop mit Multi-Touch-Display und hoher Farbtreue (FOTO)

Berlin (ots) - Bei Hautveränderungen ist der prüfende Blick der Ärztinnen und

Ärzte enorm wichtig, um Hautkrebs so früh wie möglich zu erkennen. Besonders

gefährlich ist der schwarze Hautkrebs (malignes Melanom). Rechtzeitig erkannt

ist die Prognose für Patientinnen oder Patienten sehr gut. Krankenkassen

übernehmen alle zwei Jahre ein Sicht-Screening der Haut (Skin Cancer-Screening).



Nachdem das Unternehmen Magnosco 2018 mit der Dermatofluoroskopie ein

patentiertes, nicht-invasives und schmerzfreies Verfahren zur Früherkennung des

malignen Melanoms auf den Markt gebracht hat, ist das Unternehmen aus Berlin

erneut in die Forschung gegangen, um weiter an innovativen Medizinprodukten zu

arbeiten, die die Diagnosemöglichkeiten in der Dermatologie verbessern.





Nun bringt Magnosco mit dem smarten Dermatoskop Magnos® und der dazugehörigen

App Medizinprodukte auf den deutschen und europäischen Markt, welche neue

Maßstäbe in der Hautkrebsdiagnostik setzen.



Magnos® ist ein digitales, transportables und zugleich robustes Dermatoskop mit

Multi-Touch-Display, hochauflösender Optik und 20-fachem-Zoom, das auch

Substrukturen gut erkennbar macht und ermöglicht, den Fokus direkt auf

auffällige Hautmerkmale zu legen. Magnos® wurde in Zusammenarbeit mit

Dermatologinnen und Dermatologen entwickelt und ermöglicht dank seiner

intuitiven Bedienung brillante Bildaufnahmen unabhängig von Behandelnden und vom

Ort. Das hochwertige, innovative Display zeigt farbtreue Bilder (Magnosco Real

Colour), was für die Untersuchung essenziell ist.



Innovative App mit ergänzenden Möglichkeiten



Mit der zum smarten Dermatoskop Magnos® gehörenden App können die Aufnahmen der

Patientinnen und Patienten DSGVO-konform per ID gespeichert werden, anstatt wie

oft üblich über das Smartphone der Ärztin oder des Arztes unter Ausweisung der

Patientendaten.



Die moderne App sorgt zudem für mehr Transparenz bei der Patientenkommunikation.

Die Läsionen können Patientinnen und Patienten direkt bei der Untersuchung auf

dem Gerät oder auf einem iPad gezeigt werden. Außerdem ist eine

Verlaufskontrolle der Hautveränderung möglich, was bewiesener Maßen den

Behandlungserfolg optimiert.



Ausgezeichnetes Produkt



Das Medizinprodukt Magnos® wurde bereits mit dem iF Design Award 2025, dem Red

Dot Award ("Best of the Best Medical Devices " 2024), dem Internationalen

Designpreis Baden-Württemberg (Focus Open 2024) und dem German Medical Award

2023 (Kategorie "Dermatologie") ausgezeichnet.



Die Erfolgsgeschichte geht weiter



Die Expertinnen und Experten von Magnosco forschen unter der Leitung der beiden

Geschäftsführer Thomas Diepold und Dr. Sebastian Ahlberg an nicht-invasiven

Verfahren zur verbesserten Hautkrebsdiagnostik. Nach der Dermatofluoroskopie,

die mittels laserbasierter Methode die Melaninfluoreszenz in der Haut selektiv

anregt und so schwarzen Hautkrebs sichtbar macht, hat Magnosco nun das smarte

Dermatoskop Magnos® mit einer dazugehörigen App entwickelt. Mit Magnos® hat

Magnosco das Nummer-Eins-Werkzeug der Ärztinnen und Ärzte, das Dermatoskop, in

das digitale Zeitalter transferiert. Das MedTech-Unternehmen Magnosco GmbH (2014

gegründet) hat seinen Sitz im Technologiepark Berlin-Adlershof.



Seit Beginn 2025 ist das Magnos®, "Made in Berlin", als Medizinprodukt der

Klasse I auf dem deutschen und europäischen Markt kommerziell erhältlich.

Parallel wird das Wissen aus Computer-Science und der Dermatologie verwendet, um

mithilfe einer selbst entwickelten kooperativen und transparenten KI eine

neuartige, einzigartige diagnostische Unterstützung für das medizinische

Fachpersonal bereitzustellen. Hierfür kooperiert Magnosco u.a. mit einer

renommierten Hautklinik in Berlin. Die XAI wird zukünftig Bestandteil der App

sein und geplant in 2025 als Software-Medizinprodukt zugelassen.



Mehr über Magnosco:



https://magnosco.com/



Über Magnosco: Die Magnosco GmbH, gegründet im Februar 2014, ist ein

MedTec-Unternehmen mit Sitz im Technologiepark Berlin-Adlershof. Magnosco

befasst sich mit der Früherkennung von Hautkrebs und hat mit dem smarten

Dermatoskop ein Medizinprodukt der Klasse I entwickelt, das die

Hautkrebs-Diagnostik mit App und unter Einbeziehung einer einzigartigen KI

signifikant optimiert. CFO Thomas Diepold und COO Dr.-Ing. Sebastian Ahlberg

führen das internationale Team von Technikexperten und Wissenschaftlern. Das

Unternehmen arbeitet mit führenden Dermatologen, Forschern und weltweit

renommierten Entwicklungspartnern zusammen. Es ist eine 100-prozentige Tochter

der LTB Holding GmbH.



