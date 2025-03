Erstmals Banker wegen Cum-Cum-Aktiengeschäften angeklagt

Kollega99 schrieb 28.02.25, 10:54

dass die Vorabzahlen sehr manipulativ präsentiert werden.

Der Rückgang beim Neugeschäft wurde 2024 noch bedauert und also nur temporär beschrieben,

jetzet ist der Rückgang auf einmal strategisch gewollt.

Der Rückgang bei der ausgegebenen Kreditsumme wird plötzlich auch als gewollt bezeichnet.



Dividende und ARP gibt es in einer homöopathischen Dosis.

Hier entsteht der Eindruck als wollte man einfach den Aktionären die Begriffe Dividende und Aktienrückkauf als Karotten präsentieren ohne tatsächlich

viel Geld in die Hand zu nehmen.



Offensichtlich beginnt inzwischen am Markt der verunsichernde manipulative Inhalt der Präsentation durchzusickern und seine Wirkung zu entfalten.



Grundsätzlich sind für mich die Zahlen am unteren Ende meiner Erwartungen aber durchaus eine Basis auf der man aufbauen kann.

(Inflationstreiberei durch Trump und Rezession in der Dachregion sind natürlich Fakten, die ebenfalls verunsichern und eine Erholung am Immobilienmarkt weiter verzögern werden).

Die Präsentation ist aber komplett mißglückt !!