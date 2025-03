Fachkräftemangel großes Hindernis für mehr Patente und mehr Innovationen

Düsseldorf (ots) - Deutschlands Innovationskraft zeigt sich in einem leichten

Anstieg der Patentanmeldungen um 0,4 Prozent im Jahr 2024, womit es nach den USA

weltweit den zweiten Platz belegt. Besonders bemerkenswert ist der Zuwachs von

6,6 Prozent im Bereich digitaler Schlüsseltechnologien, während die USA und

China hier Rückgänge verzeichnen.



VDI-Direktor Adrian Willig betont: "Unsere Ingenieurinnen und Ingenieure treiben

den Fortschritt maßgeblich voran. Jetzt ist es an der Zeit die richtigen

Weichenstellungen für die Zukunft zu treffen. Wir brauchen mehr technische

Fachkräfte und damit mehr Ingenieurskapazitäten. Dafür muss die neue

Bundesregierung die Voraussetzungen schaffen, denn nur mit einem

Innovationsschub können wir die technologische Spitzenposition wiedererlangen."





25.000 Patente haben deutsche Forscherinnen und Forscher angemeldet, teilte das

Europäische Patentamt zu seinem Index 2024 mit. Zum Vergleich: Die USA haben

circa 48.000 Patente in Europa angemeldet. Adrian Willig ordnet ein: "Die Zahlen

sind erfreulich und zeigen, wie innovationsfreudig Deutschland immer noch ist.

Aber dennoch können wir uns auf den Zahlen nicht ausruhen, um in Zukunft weiter

wettbewerbsfähig zu bleiben, denn die Gewitterwolken hängen über dem

Innovationsstandort Deutschland."



"Wir sind die Jahre zuvor ins Hintertreffen geraten. Eine Aufholjagd gegenüber

USA, China und Japan kann nicht schnell genug beginnen. Dafür braucht es von der

neuen Bundesregierung Investitionen in zentrale Transformationsfelder. Nur so

können wir Deutschland und den Standort Europa resilienter und

wettbewerbsfähiger machen. Innovationen dürfen nicht länger durch überbordende

Bürokratie ausgebremst werden", so Willig. Der VDI hat für die 21.

Legislaturperiode Handlungsempfehlungen (https://www.vdi.de/fileadmin/pages/mein

_vdi/redakteure/publikationen/VDI-Handlungsempfehlungen_Impulse-fuer-den-Technol

ogiestandort-Deutschland.pdf) herausgegeben, die sich unter anderem auf zentrale

Transformationsfelder wie Künstliche Intelligenz, Energiesysteme und Circular

Economy konzentrieren.



"Dafür braucht es qualifizierte Fachkräfte im Ingenieurwesen, denn sie erfinden

wegweisende Technologien für unseren Alltag - für unsere Zukunft." Der wachsende

Fachkräftemangel ist eine der größten Bedrohungen für den Wirtschaftsstandort

Deutschland. Bis 2035 werden laut Erhebungen bis zu 340.000 Mint-Akademiker und

-Akademikerinnen in Rente gehen (https://www.vdi.de/news/detail/babyboomer-in-in

genieur-und-it-berufen-als-wirtschaftsfaktor-72-milliarden-euro-zusaetzliche-wer

tschoepfung-im-jahr-2037-moeglich) . Aus Sicht des VDI sollte technische Bildung

gestärkt werden - von der schulischen Ausbildung bis zur Förderung lebenslangen

Lernens. Dazu sollte ein Technikunterricht in allen Schulformen und über alle

Schulstufen hin verbindlich, durchgängig und mit bundesweit einheitlichen

Bildungsstandards in allen Bundesländern eingeführt werden. Zudem braucht es

gezielte Anreize zur Fachkräftezuwanderung und eine bessere Integration

ausländischer Fachkräfte in den Arbeitsmarkt.



