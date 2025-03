Neue, günstige Auslandskrankenversicherung vorgestellt / Ideal für mehrmonatige und mehrjährige Aufenthalte

--------------------------------------------------------------

Hamburg (ots) - Die BDAE Gruppe erweitert mit EXPAT SMART ihr

Versicherungsangebot um eine neue, kostengünstige Auslandskrankenversicherung.

Dieses befristete Versicherungsprodukt richtet sich an Menschen, die für eine

bestimmte Zeit im Ausland leben und dort umfassend abgesichert sein möchten.





Mit einer Grundlaufzeit von drei Jahren und der Option zur Verlängerung auf bis

zu fünf Jahre bietet der EXPAT SMART eine attraktive Lösung für Expats,

Selbstständige im Ausland, digitale Nomadinnen und Nomaden sowie internationale

Fachkräfte. das Produkt bietet eine tagesgenaue Abrechnung mit einer

Mindestlaufzeit von 30 Tagen. Außerdem können Reisende das Produkt ganz einfach

online abschließen - selbst dann, wenn sie sich bereits im Ausland befinden.



Ein besonderes Merkmal des EXPAT SMART ist die Beitragsstruktur, die sich nach

Eintrittsalter und Versicherungszone richtet. Bereits ab 64 Euro monatlich

können Erwachsene eine Absicherung für unfall- oder lebensbedrohlich

notfallbedingte Behandlungen erhalten. Wer eine neue Altersstufe erreicht, muss

keinen automatischen Beitragssprung befürchten. Die Versicherung ist in drei

Varianten erhältlich - Basic, Classic und Premium.



BDAE-Kundinnen und -Kunden genießen mit EXPAT SMART einen weiteren, besonderen

Vorteil: das Feel Good Package. Dieser exklusive Service bietet den

BDAE-Versicherten umfangreiche Beratungsleistungen zu Themen rund um das

physische und psychische Wohlergehen, rund um die Uhr und von überall auf der

Welt.



Alle Details zu EXPAT SMART und auch die Möglichkeit, das Produkt einfach online

abzuschließen, gibt es auf dieser Website: https://www.bdae.com/auslandskrankenv

ersicherungen/expat-smart?utm_source=pressemitteilung&utm_medium=mitteilung&utm_

campaign=produkt-launch



Über die BDAE Gruppe



Die BDAE Gruppe bringt seit 1995 international tätige Fachkräfte bzw. Expats,

digitale Nomadinnen und Nomaden sowie Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland -

und das spiegelt sich in einer breiten Produktpalette wider. Mit 30 Jahren

Erfahrung bietet der Spezialist für Langzeit-Auslandskrankenversicherungen

maßgeschneiderte Pakete für Privatpersonen sowie Firmen an, die ihre

Mitarbeitende ins Ausland entsenden. Zudem berät die Unternehmensberatung BDAE

Consult Personalverantwortliche von Unternehmen bei Rechtsfragen rund um

internationale Mitarbeitereinsätze.



Für das besondere Konzept der Auslandsversicherungen wurde der BDAE Gruppe 2022

der Assekuranz Award verliehen. Das F.A.Z.-Institut hat das Unternehmen 2024 mit

dem Siegel für den besten Service ausgezeichnet, in den Jahren 2019 und 2020

wurde der BDAE überdies zum besten Anbieter von Spezialversicherungen in

Deutschland gekürt.



