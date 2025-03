Founders Future öffnet sein Aktienkapital für MACSF, die Dassault- und die CMA CGM-Gruppe, um Wachstum und internationale Expansion zu beschleunigen

PARIS, 25. März 2025 /PRNewswire/ -- Founders Future, eine Investmentgesellschaft, die zukünftige europäische Tech-Champions in ihrer Früh- und Wachstumsphase unterstützt, gibt bekannt, dass MACSF, die Familie Dassault (Financière Dassault) und die CMA CGM Group 25 % ihres Aktienkapitals zur Verfügung stellen. Mit diesem strategischen Meilenstein soll Founders Future in die Lage versetzt werden, bis 2030 ein verwaltetes Vermögen von 1 Milliarde Euro zu erreichen und bis Ende 2025 ein Büro in den USA zu eröffnen.

Founders Future: ein wichtiger Akteur in der europäischen Unternehmensfinanzierung