Hubble Therapeutics schließt Serie A-Finanzierung zur Entwicklung einer Gentherapie zur Behandlung von LCA16 ab

HANOVER, New Hampshire., 25. März 2025 /PRNewswire/ -- Hubble Therapeutics LLC , ein patientenorientiertes Biotechnologieunternehmen, das eine Gentherapie zur Heilung von Blindheit bei Kindern entwickelt, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 7,3 Millionen US-Dollar bekannt, mit der der führende Kandidat, HUB-101, in klinische Studien am Menschen gebracht werden soll.

Die Gentherapie HUB-101 von Hubble Therapeutics zielt auf zwei seltene und verheerende Augenkrankheiten ab: Kongenitale Leber-Amaurose (LCA16) und Schneeflocken-Vitreoretinopathie (SVD). Diese innovative Behandlung, die von Dr. Bikash Pattnaik an der University of Wisconsin-Madison School of Medicine and Public Health entwickelt und von der Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) lizenziert wurde, zielt darauf ab, die Ursache dieser Erkrankungen zu bekämpfen. LCA16 und SVD sind schwere, früh auftretende Netzhautdystrophien, die durch Mutationen im KCNJ13-Gen verursacht werden, das für die Funktion eines lebenswichtigen Ionenkanals in den Pigmentepithelzellen der Netzhaut entscheidend ist. Diese Erkrankungen treten in der Regel bei Kindern vor dem fünften Lebensjahr auf und führen in den folgenden zwei Jahrzehnten zu einer fortschreitenden Netzhautdegeneration, die schließlich zur Erblindung führt.

„In den letzten 20 Jahren hat mein Labor in vitro und in vivo-Modelle der Ionenkanalopathie entwickelt, um kurative Gentherapien für mehrere verheerende pädiatrische Blindheitskrankheiten zu entwickeln", erklärt Dr. Bikash Pattnaik, Professor in den Abteilungen für Pädiatrie, Augenheilkunde und Sehwissenschaften an der University of Wisconsin-Madison, Daniel M. Albert Chair McPherson Eye Research Institute und wissenschaftlicher Mitbegründer von Hubble Therapeutics LLC. „Die Entwicklung der HUB-101-Gentherapie für LCA16 stellt nicht nur einen wissenschaftlichen Durchbruch dar, sondern auch Hoffnung für Patienten und Familien, die von solch verheerenden Erkrankungen betroffen sind, die durch defekte Ionenkanäle verursacht werden. Indem wir diese therapeutischen Grenzen erweitern, ermöglichen wir eine Zukunft, in der innovative Ionenkanal-Therapien in unserem Labor genetische Krankheiten im Kern angehen."