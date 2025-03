GAGGAN IN BANGKOK IST NO.1 AUF DER LISTE VON ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025 Das Gaggan in Bangkok gewinnt den Titel The Best Restaurant in Asia, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua PannaBangkok und Tokyo führen die Rangliste mit jeweils neun Einträgen an.Das Chef Tam's Seasons (No.9) in Macau klettert um 40 Plätze nach oben …