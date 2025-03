MICROIP zeigt Innovationen auf der Embedded World 2025

Einführung von CAPS AI und CATS ASIC Services, die weltweit auf großes Interesse und Partnerschaftsmöglichkeiten stoßen

TAIPEI, 25. März 2025 /PRNewswire/ -- Auf der Embedded World 2025 in Deutschland stellte MICROIP bahnbrechende CAPS (Cross-Platform AI Powered Solutions) und CATS (Custom ASIC Technology and Solutions) Dienstleistungen vor. Diese innovativen Lösungen zogen die Aufmerksamkeit von Unternehmen aus ganz Europa, Amerika und Asien auf sich. Während der Messe konnten mehr als 100 potenzielle Geschäftsmöglichkeiten geknüpft werden, was einem mehr als dreifachen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die starke Marktnachfrage nach plattformübergreifender KI-Software und ASIC-Designdienstleistungen unterstreicht.