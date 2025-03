Eine Milliarde Euro für die Industrieforschung - Innovationen stellen Weichen für Wachstum (FOTO)

Köln/Berlin (ots) - Recyceltes Silizium aus Solarplatten, Autoarmaturen aus

Zellulose, weniger Heizen durch infrarot-reflektierende Möbel, die effektive

Nutzung von Wasserstoffenergie in der Glasherstellung - das sind nur einige von

hunderttausenden Innovationen, die durch Gemeinschaftsforschung von deutschen

Unternehmen und Forschungsinstituten sowie Hochschulen unter dem Dach der

Mitglieder der AIF - Allianz für Industrie und Forschung e.V.

(https://www.aif.de/) realisiert werden.



"Die industrielle Gemeinschaftsforschung ist ein entscheidender Treiber für

Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität in Deutschland.

Angesichts stagnierender Innovationsleistungen in der Wirtschaft ist es dringend

erforderlich, die Rahmenbedingungen jetzt zu verbessern", erklärt Dr. Matthias

Heider, Geschäftsführer der AIF, und führt eindringlich in Richtung

Koalitionsverhandlungen für eine künftige Bundesregierung aus: "Die angewandte

Industrieforschung, die aus den direkten Bedarfen der Unternehmen entwickelt

wird, kann über die Gemeinschaftsforschung schnell und unkompliziert umgesetzt

werden, neue Arbeitsplätze generieren und als gesteigerte Steuereinnahmen

zurückfließen - wenn die Politik es will."









Industriegetragene Forschungsvereinigungen der AIF koordinieren die

praxisorientierte Forschung, deren Ergebnisse schon nach kurzer Zeit in der

Wirtschaft umgesetzt werden können. Die AIF macht klare Vorschläge, um die

Innovationskraft der deutschen Wirtschaft, von Start-up über den Mittelstand bis

zum Konzern, zu stärken. "Wir müssen schnell reagieren. Die

Forschungsförderprogramme Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM),

(https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Home/home.html) Industrielle

Gemeinschaftsforschung (IGF) (https://www.igf-foerderung.de/) und INNO-KOM (http

s://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/externer-in

dustrieforschungseinrichtungen.html) bieten Chancen. Diese stellen wiederum die

Weichen für neues Wachstum", sagt Heider.



Die von der AIF geforderte staatliche Investition von einer Milliarde Euro in

die Industrieforschung hätte eine enorme Hebelwirkung. Konkret schlägt die

Allianz für Industrie und Forschung vor, 600 Millionen Euro für das ZIM, 300

Millionen Euro für die IGF und 100 Millionen Euro für INNO-KOM zur Verfügung zu

stellen, um deutschen Unternehmen den Weg zum Forschungsengagement zu ebnen.



Synergien herstellen



Eine Verzahnung von beiden Förderprogrammen - IGF und ZIM - ist sinnvoll, um die

Synergien zwischen vorwettbewerblicher Forschung und marktorientierter Seite 2 ► Seite 1 von 2





