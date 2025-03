HORNBACH eröffnet neuen Bau- und Gartenmarkt in Duisburg-Wanheimerort (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Baumarkt Aktie Die HORNBACH Baumarkt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 68,00 auf Hamburg (25. März 2025, 15:52 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Baumarkt Aktie um +3,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,13 %. Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Baumarkt bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd..

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Hornbach Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt 0,00 % Aktie 814 Aufrufe heute Aktienduffy vor 45 Minuten

Duisburg (ots) - Nur ein Jahr hat es gedauert, bis der neue HORNBACH Bau- undGartenmarkt mit Drive In fertiggestellt wurde. Am 26. März 2025 um 7 Uhr ist esso weit. Im Stadtteil Wanheimerort in Duisburg eröffnet einer der modernstenBaumärkte Deutschlands. Auf dem rund 70.000 Quadratmeter großen ehemaligenBetriebsgelände der Didier-Werke in der Düsseldorfer Straße 400.Bereits seit 1997 ist HORNBACH in Duisburg vertreten. Der Bau- und Gartenmarktim rund 12 Kilometer entfernten Stadtteil Neumühl in der Theodor-Heuss-Straße79-89 bleibt weiterhin für die Kunden geöffnet. Mit der Eröffnung des zweitenStandorts ist HORNBACH in Duisburg nun noch besser für Einwohner im Süden undUmgebung zu erreichen. "Für unsere Kunden möchten wir jederzeit schnellerreichbar sein", so Gebietsleiter Enrico Gaffrey. "Wenn man mitten im Projektfeststellt, dass etwas Wichtiges fehlt, braucht man kurze Wege. Diese schaffenwir nun auch für viele weitere Kunden."Der mehr als 16.000 Quadratmeter große Markt bietet alles, was Heimwerker, DIY-und Gewerbekunden für ihre Projekte benötigen. Zu den besonderen Highlightsgehört der mehr als 4.100 Quadratmeter umfassende Drive In für Baustoffe. Hierhaben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, mit dem Fahrzeug unmittelbar ansRegal zu fahren, um schwere oder sperrige Produkte direkt ins Fahrzeugeinzuladen. Für Gewerbekunden - HORNBACH nennt sie Profikunden - ist der DriveIn wichtig, da der Einkauf großer Mengen sehr schnell möglich ist. Speziell fürHandwerk, Gewerbe und Institutionen gibt es außerdem eine Profikarte,persönliche Ansprechpartner, flexible Bezahlung mit Kauf auf Rechnung und vieleweitere Servicevorteile, die die Abläufe einfacher und schneller machen.Etwas ganz Besonderes ist auch das rund 4.200 Quadratmeter große Gartencenter,das durch seine einzigartige gläserne Dachkonstruktion für einlichtdurchflutetes Einkaufserlebnis sorgt. "Das ist ein ganz besonderer Bau, derfür eine großartige Einkaufsatmosphäre sorgt. Passend zum Frühjahr können wirden Kunden hier eine sehr umfangreiche Auswahl präsentieren", so Frank Fritzsch."Besonders auch die Betreiber unserer benachbarten Kleingartenanlage finden hiersicherlich allerlei Nützliches und Schönes für ihren Garten." Im Gartenmarktgibt es zudem eine große Aquaristikabteilung und alles rund um Heimtierbedarf.Das komplette Marktareal des neuen Bau- und Gartenmarkts umfasst rund 36.000Quadratmeter. Unmittelbar neben dem HORNBACH Markt eröffnet voraussichtlich Ende