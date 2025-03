Vom Pizzalieferanten zum Unternehmer - So gelang es Mik Dietrichs, sein eigenes Dropshipping- und Coaching-Business aufzubauen (FOTO)

Hamburg (ots) - Noch vor wenigen Jahren lieferte Mik Dietrichs Pizza aus - heute

ist er sein eigener Chef. Mit wenig Kapital, aber einer klaren Vision schaffte

er den Sprung in die Selbstständigkeit und baute sich erfolgreich ein eigenes

Unternehmen auf. Heute unterstützt er auch andere Menschen dabei, sich mit

Dropshipping ein lukratives Business aufzubauen.



"Der Weg vom Pizzalieferanten zum Unternehmer war ein spannender Lernprozess,

der viel mit persönlichem Durchhaltevermögen und kontinuierlicher

Weiterentwicklung zu tun hatte", erinnert sich Mik Dietrichs. "Damals arbeitete

ich in Vollzeit als Pizzalieferant - und nutzte nebenbei jede freie Minute für

den Aufbau meines Geschäfts." Wie es ihm gelang, sein eigenes Business

aufzubauen - und welche Hindernisse er dabei überwinden musste -, erzählt der

Experte im Folgenden.





Zwischenmenschliche Kommunikation und finanzielle Disziplin"Als Pizzalieferant habe ich früh viele wertvolle Lektionen gelernt, die mirspäter im Geschäftsleben geholfen haben - vor allem die Bedeutung vonDisziplin", berichtet Mik Dietrichs. "Ich habe gelernt, immer zuverlässig zusein, Verantwortung zu übernehmen und stets fokussiert zu bleiben." Auch derUmgang mit Menschen war ein entscheidender Faktor. Der tägliche Kontakt mitKunden, Kollegen und Vorgesetzten zeigte Mik Dietrichs nicht nur, wie wichtigzwischenmenschliche Beziehungen sind, sondern auch, wie man sich inverschiedenen Situationen professionell verhält. Er erkannte, dass der Umgangmit anderen Menschen oft der Schlüssel zum Erfolg ist - sei es nun im Team, inder Kommunikation mit Partnern oder im Kundenservice. Diese Erfahrungen warenfür ihn eine solide Grundlage, um seine Arbeitseinstellung und seineKommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Sie halfen ihm dabei, später imGeschäftsleben die Bedeutung von Vertrauen, Kommunikation und Empathie zuverstehen.2017 entschied sich Mik Dietrichs schließlich, Amazon-Produkte zu verkaufen -zunächst zwei Jahre lang als reine Nebentätigkeit. 2019 wandte er sichschließlich vollständig dem E-Commerce zu. In diesen Jahren lernte er nicht nurviel über Online-Geschäftsmodelle, sondern auch über die Bedeutung von Marketingund Verkauf. Seit 2021 bietet Mik Dietrichs zusätzlich ein Coaching imDropshipping-Bereich an. Es war ein kontinuierlicher Lernprozess, in dem erständig auf der Suche nach den richtigen Strategien war, um seine Ziele zuerreichen.Natürlich verlangte der Aufbau eines eigenen Dropshipping- undCoaching-Geschäfts nicht nur vollen Einsatz, sondern auch finanzielle Mittel.Zum Glück hatte Mik Dietrichs bereits während seiner Zeit als Pizzalieferantbewusst Geld zur Seite gelegt. Durch harte Arbeit und viel Disziplin gelang es