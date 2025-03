Christopher Nolan und Kip Thorne sprechen bei Starmus - Eine visionäre Reise durch Wissenschaft und Kino

Christopher Nolan und Sir David Attenborough haben kürzlich die prestigeträchtige Hawking-Medaille für Wissenschaftskommunikation erhalten, eine Auszeichnung, die 2015 vom Starmus Festival und Stephen Hawking ins Leben gerufen wurde. Die Auszeichnung wurde an Persönlichkeiten wie Jane Goodall und Brian May sowie Buzz Aldrin und Elon Musk verliehen.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, Spanien, 25. März 2025 /PRNewswire/ -- Der gefeierte Filmemacher Christopher Nolan wurde bei der siebten Ausgabe des Starmus Festivals mit der prestigeträchtigen Stephen-Hawking-Medaille für Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet und teilt die Ehre mit dem legendären Naturforscher Sir David Attenborough, der Künstlerin Laurie Anderson und der Ozeanologin Sylvie Earle. Diese Auszeichnung, die 2015 vom Starmus Festival und dem verstorbenen Professor Stephen Hawking ins Leben gerufen wurde, würdigt Personen, die durch außergewöhnliche Beiträge zur Kommunikation und Bildung die Kluft zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit überbrücken.

Die Hawking-Medaille wurde zuvor an eine beeindruckende Reihe von Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen verliehen, darunter Jane Goodall, Hans Zimmer, Brian Eno, die Sitcom The Big Bang Theory und Neil deGrasse Tyson, die jeweils dafür anerkannt wurden, globale Zuschauer dazu zu inspirieren, sich mit wissenschaftlichen und technologischen Fortschritten zu beschäftigen. In diesem Jahr hat Nolans außergewöhnliche Fähigkeit, Wissenschaft mit filmischem Erzählen durch Filme wie Interstellar, Oppenheimer, Inception und The Prestige zu verbinden, ihm diese angesehene Anerkennung eingebracht.

Feier eines Meilensteins: 10 Jahre Interstellar

Es ist gerade das 10-jährige Jubiläum von Interstellar, einem Film, der weltweit weiterhin bei den Zuschauern Anklang findet für seine bahnbrechende Darstellung der Weltraumforschung, Wissenschaft und des menschlichen Antriebs, unmögliche Hindernisse zu überwinden. Starmus ist stolz darauf, diesen Meilenstein zu feiern, indem es Christopher Nolans visionäre Arbeit und ihren bleibenden Einfluss auf Wissenschaft und Kino würdigt.

Die Starmus-Verbindung: Interstellar und die Hawking-Medaille

Starmus, ein einzigartiges Festival, bei dem Wissenschaft und Kunst zusammenkommen, hat Interstellar lange als filmisches Meisterwerk gefeiert, das Astrophysik und die Geheimnisse des Weltraums in den kulturellen Mainstream gebracht hat. Der 2014 veröffentlichte Film wird für sein Engagement für wissenschaftliche Genauigkeit und emotionale Tiefe gelobt, die durch die Zusammenarbeit mit dem Physiker Kip Thorne zum Leben erweckt wurden, dessen Forschung über Schwarze Löcher und Wurmlöcher die Erzählung des Films prägte.