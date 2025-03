Scopevisio Documents aus der Cloud - Workflow-Automatisierung leicht gemacht

Bonn (ots) -



- Scopevisio präsentiert neue Cloud-Software-Lösung für den Mittelstand



- Hochsicheres Dokumentenmanagement und Workflow-Automatisierung in einem System



- Individuelle Geschäftsprozesse wie Rechnungseingang und Vertragsmanagement

effizient digitalisieren





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit Scopevisio Documents bringt Scopevisio ein Cloud-DMS auf den Markt, dasDokumentenmanagement und Workflow-Automation vereint . MittelständischeUnternehmen können mit der neuen Lösung ihre sensiblen Geschäftsdokumentezentral und rechtssicher verwalten. Gleichzeitig lassen sich damit beliebigeArbeitsabläufe ohne Programmierkenntnisse ("No Code") digital abbilden.Zeitaufwändige, oft noch papierbasierte Geschäftsprozesse wie dieVertragsverwaltung oder die Eingangsrechnungsverarbeitung können dadurch inweiten Teilen automatisiert werden.Mehr als "nur" ein DMSDie neue Scopevisio-Lösung ist mehr als "nur" ein DMS - sie versteht sich vorallem als No Code/Low-Code-Plattform für die Workflow-Automatisierung:"Scopevisio Documents bietet jetzt passend zur hochsicheren Archivierung eineninnovativen Workflowmanager, mit dem individuelle Workflows einfachdigitalisiert werden können. Damit werden Geschäftsprozesse deutlichbeschleunigt, Kosten eingespart und die Produktivität gesteigert", so AlexanderKintzi, Geschäftsführer von Scopevisio Content Solutions, einerhundertprozentigen Tochter der Scopevisio AG.Workflows flexibel gestalten - ohne ProgrammierkenntnisseAnders als andere Anwendungen bietet Scopevisio Documents die Möglichkeit,Workflows individuell zu erstellen, ohne eine Zeile Code zu schreiben.Nicht-technische Anwenderinnen und Anwender können ihre Prozesse mithilfe vonvorgefertigten Bausteinen und intuitiven Drag-and-Drop-Funktionen selbst leichtmodellieren. In einer Zeit, in der sich Geschäftsprozesse laufend ändern,bleiben Unternehmen dadurch flexibel.Ein System für alle(s)Als zentrale Dokumentenverwaltung ist Scopevisio Documents im gesamtenUnternehmen einsetzbar. Gleichzeitig erfüllt die Workflow-Komponente diespezifischen Anforderungen der Fachabteilungen mit Ihren unterschiedlichenGeschäftsprozessen. "Scopevisio Documents ist ein System für alles - universelleinsetzbar, spezifisch anpassbar", so beschreibt es Christian Neulen, ebenfallsGeschäftsführer von Scopevisio Content Solutions.Effiziente Verwaltung und rechtssichere ArchivierungBranchenübergreifend stehen KMU heute mehr denn je unter Druck, ihre Verwaltungeffizient zu organisieren und gleichzeitig alle gesetzlichen Vorgaben zubeachten. Ein Cloud-DMS wie Scopevisio Documents ist der Schlüssel für eine