Family Federation for World Peace and Unification lädt Sie ein, sich unserem Kampf für Religionsfreiheit anzuschließen MANHATTAN, N.Y., 25. März 2025 /PRNewswire/ - Heute entschied ein japanisches Gericht, die Family Federation for World Peace and Unification in Japan aufzulösen. Das US-Außenministerium stellte in seinem Bericht über die Religionsfreiheit 2023 fest, …