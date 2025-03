Dax legt deutlich zu - Bayer vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.110 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Der Dax stieg bis zur Mittagszeit kontinuierlich an, bevor er am Nachmittag einen Teil seiner Gewinne wieder abgab.



Lipkow zufolge standen die Aktien von Bayer im Kauffokus, nachdem diese zum Wochenstart durch ein Gerichtsurteil in den USA unter Verkaufsdruck geraten seien. "Auf der Verliererseite stehen die Aktien von Siemens Energy, nachdem es vermehrt warnende Worte zu einer sich entwickelnden KI-Blase gibt." Die Zeiten, in denen der Gesamtmarkt gekauft wird, seien vorerst vorbei, erklärte der Analyst.Bis kurz vor Handelsschluss standen die Bayer-Aktien an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Papiere von Siemens Energy und Beiersdorf.Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im April kostete 41 Euro und damit drei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 72,80 US-Dollar, das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0812 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9249 Euro zu haben.