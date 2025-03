DAX glänzt mit 1% Plus: Deutsche Indizes übertreffen US-Märkte deutlich

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes gemischte Signale senden. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,01% und steht aktuell bei 23.110,45 Punkten, was ihn zum stärksten Performer unter den betrachteten Indizes macht. Der MDAX folgt mit einem Plus von 0,57% und notiert bei 28.977,45 Punkten. Der SDAX und der TecDAX zeigen ebenfalls positive Tendenzen, mit Zuwächsen von 0,31% bzw. 0,53%, und stehen bei 16.142,88 Punkten bzw. 3.802,93 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigt der Dow Jones eine leichte negative Entwicklung und verliert 0,03%, was ihn auf 42.523,85 Punkte drückt. Der S&P 500 hingegen kann einen leichten Anstieg von 0,12% verzeichnen und steht bei 5.767,24 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes heute stärker als ihre US-amerikanischen Pendants, wobei der DAX besonders hervorsticht.Bayer führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 5.15% an, gefolgt von Deutsche Bank mit 2.25% und Fresenius, das um 1.91% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Porsche AG einen Rückgang von -1.01%, während Siemens Energy und Beiersdorf mit -2.28% und -2.30% ebenfalls im Minus lagen.Im MDAX sticht TUI mit einem Plus von 2.83% hervor, gefolgt von FUCHS Pref mit 2.73% und DWS Group, die um 2.66% zulegte.TAG Immobilien fiel um -2.12%, während Evotec und K+S mit -3.01% und -7.34% die größten Verluste hinnehmen mussten.Die SDAX-Werte werden von HORNBACH Holding mit 5.22% angeführt, gefolgt von INDUS Holding mit 5.20% und Springer Nature, das um 3.40% zulegte.Alzchem Group fiel um -2.68%, während Formycon und STO mit -2.97% und -7.10% ebenfalls deutliche Verluste verzeichneten.Im TecDAX zeigt Carl Zeiss Meditec mit 2.45% die beste Performance, gefolgt von Nemetschek mit 2.29% und SAP, das um 1.39% zulegte.SILTRONIC AG fiel um -2.26%, während Formycon und Evotec mit -2.97% und -3.01% ebenfalls im Minus lagen.Im Dow Jones führt Apple mit einem Anstieg von 0.99%, gefolgt von Boeing mit 0.83% und Walt Disney, das um 0.73% zulegte.Amgen verzeichnete einen Rückgang von -1.94%, während Walmart und Merck & Co mit -2.89% und -3.28% ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen mussten.Im S&P 500 sticht International Paper mit einem Plus von 6.10% hervor, gefolgt von CrowdStrike Holdings Registered (A) mit 3.61% und Freeport-McMoRan, das um 3.20% zulegte.Dominion Energy fiel um -2.61%, während Public Service Enterprise Group und Iron Mountain mit -2.68% ebenfalls im Minus lagen.