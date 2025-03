Synergie zwischen KI und Industrie enthüllt Vision für intelligentes Leben in allen Szenarien

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Shanghai, 25. März 2025 (ots/PRNewswire) - Am 23. März endete die Appliance &Electronics World Expo 2025 (AWE2025) nach einer viertägigen Laufzeit imShanghai New International Expo Centre. Die diesjährige Veranstaltung zog über1.000 weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Haushaltsgeräte undUnterhaltungselektronik an und präsentierte Zehntausende von innovativenSmart-Living-Produkten und -Lösungen.Haier stellte seine bahnbrechende "Eye-of-AI"-Technologie vor, mit derintelligente Geräte nicht nur Sprachbefehle verarbeiten, sondern auch ihreUmgebung "visuell interpretieren" können. Zu den revolutionären Anwendungengehören Dunstabzugshauben, die Kochtöpfe verfolgen, Öfen, die denGrillfortschritt überwachen, und Waschmaschinen, die Waschzyklen analysieren,und die alle eine mühelose, berührungslose Geräteverwaltung ermöglichen. Dasaktualisierte Harmony Smart Home von Huawei präsentierte Erlebnisbereiche mitSchwerpunkt auf intuitiver Sprachsteuerung, Verbesserung der Luftqualität undnachrüstbaren Smart-Home-Lösungen, die modernes Wohnen neu definieren. Hisensenutzte sein selbst entwickeltes StarSea Large Model, um Geräte von einfachen"Funktionswerkzeugen" zu proaktiven "KI-Begleitern" weiterzuentwickeln, die dieemotionale Intelligenz und die benutzerorientierte Anpassungsfähigkeitverbessern. Siemens' AI Vision vereinfacht Kochabläufe; die dynamischeEnergiespartechnologie AI von Gree ermöglicht sofortige Effizienz beim Start;Fotile stellte das weltweit erste KI-gestützte System für gesundes Kochen vor,Healthy CookingGPT; und Robam präsentierte erstmals sein KI-Modell "CulinaryMaster". Zusammengenommen signalisieren diese Innovationen einen transformativenSprung in der KI-gestützten Heimtechnologie.Samsungs HoloDisplay nutzt 3D-Bilder, um schwebende holografische Bildschirme zuerzeugen, während Sony ein RGB-High-Density-LED-Display-System eingeführt hat,das einen erweiterten Farbbereich, höhere Helligkeit und präzise Steuerungbietet. Hisense stellte den weltweit ersten 116-Zoll-RGB-Mini-LED-Fernseher(UX-Modell) vor, der mit dem ersten H7-AI-Bildgebungschip des Unternehmensausgestattet ist und durch RGB-Lichtfarbsynchronisation eine unübertroffeneFarbgenauigkeit bietet. Mit der Q10L-Serie - den weltweit ersten QLED-Fernsehernder vierten Generation - hat TCL die Messlatte ebenfalls höher gelegt und nutztdie "Myriad-Zoning"-Technologie für eine effektivere Lichtsteuerung. In derZwischenzeit verändern innovative Geräte wie das faltbare Pura X von Huawei, dieAR-Brille X3 Pro von RayNeo und die OpenDots ONE Ohrhörer von Shokz die Art undWeise, wie wir Ton und Bild erleben.