SCHIESSER eröffnet neuen Store in der Berner Altstadt und stärkt Präsenz in der Schweiz (FOTO)

Radolfzell (ots) - Die Traditionsmarke SCHIESSER setzt ihren Expansionskurs fort

und eröffnet einen weiteren Store in der Schweiz . Ab dem 27. März 2025 können

sich die Kundinnen und Kunden in bester Innenstadtlage, direkt in der Berner

Altstadt, über einen neuen Store in der Kramgasse 66 freuen.



Auf einer Fläche von 111 Quadratmetern präsentiert SCHIESSER in Bern ein

ausgewähltes Sortiment an hochwertiger Tag- und Nachtwäsche für Damen und

Herren. Neben den ikonischen Klassikern und beliebten Essentials steht

insbesondere die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 im Fokus, die mit frischen

Farben, leichten Stoffen und modernem Design auf die kommende Saison einstimmt.





"Mit der Eröffnung in Bern stärken wir unsere Präsenz in der Schweiz und freuen

uns, die Marke SCHIESSER nun auch in der Hauptstadt erlebbar zu machen", sagt

Sonja Balodis , CEO der SCHIESSER Group. "Die Lage in der historischen Kramgasse

bietet dafür das perfekte Umfeld."



Das vierköpfige Store-Team bietet den Kundinnen und Kunden persönliche Beratung

und einen hochwertigen Service. Das Storedesign orientiert sich am aktuellen

Markenauftritt und verbindet klassische Markenwerte mit Moderne - ganz im Sinne

des Markenkerns "Tradition trifft Innovation".



Mit der Storeeröffnung in Bern baut SCHIESSER das eigene Retailnetz weiter aus

und unterstreicht den Anspruch, Kundinnen und Kunden ein ganzheitliches

Markenerlebnis vor Ort zu bieten.



Über SCHIESSER



SCHIESSER ist seit 150 Jahren ein führender Hersteller von hochwertiger und

zeitloser Wäsche. Das deutsche Unternehmen steht seit 1875 für Qualität,

Langlebigkeit und höchsten Tragekomfort. Mit einem breiten Sortiment für Damen,

Herren und Kinder setzt SCHIESSER auf eine Kombination aus modernem Design und

nachhaltiger Produktion. Innovation und Verantwortung sind zentrale Werte der

Marke, die weltweit geschätzt wird. SCHIESSER steht für Wäsche, die den Menschen

nah ist - authentisch, komfortabel und unverwechselbar.



Für weitere Informationen: http://www.schiesser.com



Pressekontakt:



SCHIESSER GmbH, Christoph Böhling, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell

Tel.: +49 (0) 7732 / 90-0, E-mail: mailto:presse@schiesser.com,

http://www.schiesser.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176591/5998814

OTS: SCHIESSER GmbH