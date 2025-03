BASF verkauft Anteile an Vattenfall-Offshore-Projekt zurück

vonHS schrieb 02.03.25, 12:56

Die Geschäftszahlen von BASF kann man in dieser Pressemitteilung nachlesen:



https://www.basf.com/global/de/media/news-releases/2025/02/p-25-026



Hier gibt es die Kurz-Übersicht über die Geschäftszahlen 2024:



https://bericht.basf.com/2024/de/uebersichten/2024-auf-einen-blick.html



und die Folien zur Telefonkonferenz:



https://www.basf.com/dam/jcr:0ad72166-ea54-4ef1-915e-cb980a43251a/basf/www/global/documents/en/investor-relations/calendar-and-publications/presentations-en-de/2025/BASF_Charts_Analyst_Conference_FY-2024.pdf



Die Telefonkonferenz kann man sich hier nochmals im Video (englisch) in aller Ruhe anschauen:



https://edge.media-server.com/mmc/p/sk5xyqfb/



Den Geschäftsbericht 2024 wird es dann in drei Wochen am 21.03.2025 geben.