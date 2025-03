Trump: Mit ihm beginnt der relative Abstieg der USA!

Donald Trump ist ein "Wahrmacher", ein Katalysator (Beschleuniger) von Entwicklungen: und mit Trump beginnt der (überfällige) relative Abstieg der USA! Denn die USA leben seit Jahrzehnten über ihren Verhältnissen, ermöglicht durch das Drucken der Leitwährung Dollar und der Bereitschaft der "Rest-Welt", Güter zu liefern im Gegenzug für bedrucktes Dollar-Papier - um wiederum dann mit diesen Dollars US-Schulden und US-Aktien und US-Schulden zu kaufen. Das will Trump nun ändern - die USA sollen autark werden für den Konfliktfall. Wenn dadurch das US-Handelsbilanzdefizit aber geringer wird, werden Ausländer weniger Dollars haben und daher weniger US-Schulden und US-Aktien kaufen. Die USA haben vier Prozent der Weltbevölkerung bei einem Anteil am Welt-BIP von 14% - ihre Aktienmärkte aber machen zwei Drittel der weltweiten Marktkapitalsierung aus. Dass es von diesen Niveaus ausgehend mehr als schwer wird, ein "goldenes Zeitaler" für die USA zu ereichen (laut Trump-Versprechen), liegt auf der Hand. Zumal der Trumpsche-Protektionismus den Zuzug ausländischer Top-Talente verringert und den "american way of life" diskreditiert..

Hinweise aus Video:

