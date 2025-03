AT&T will Glasfaser-Geschäft für Privatkunden von Lumen kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern AT&T verhandelt Kreisen zufolge mit Lumen Technologies über den Kauf von dessen Glasfasergeschäft mit Privatkunden. Die Sparte werde in den exklusiven Gesprächen mit mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die genauen Bedingungen seien noch nicht ausverhandelt und die Gespräche könnten immer noch scheitern. Vertreter beider Unternehmen hätten einen Kommentar abgelehnt.

An der Börse schlug die anfängliche Begeisterung der Lumen-Anleger schnell ins Gegenteil um. Zuletzt notierte die Aktie gut zwölf Prozent tiefer. AT&T gaben zwar einen Teil der vorangegangenen Gewinne ab, legten aber immer noch um gut ein Prozent zu./he/ck

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lumen Technologies Aktie Die Lumen Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 25,27 auf Tradegate (25. März 2025, 19:40 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lumen Technologies Aktie um -3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,23 %. Die Marktkapitalisierung von Lumen Technologies bezifferte sich zuletzt auf 3,96 Mrd..