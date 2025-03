Devisen Euro schwächelt im US-Handel und fällt in Richtung 1,08 US-Dollar Der Kurs des Euro hat am Dienstag im US-Handelsverlauf nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,0802 US-Dollar. Zeitweise war sie, wie bereits am Morgen unter 1,08 Dollar gefallen. …