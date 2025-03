AngeoPro Yeast Protein gewinnt 2025 den World Best Ingredient Innovation Award und ist Vorreiter einer neuen Ära nachhaltiger Proteine LONDON, 25. März 2025 /PRNewswire/ - Die von FoodBev veranstalteten World Food Innovation Awards 2025 fanden am 17. März 2025 auf der „Trend and Innovation Platform" der IFE International Food and Beverage Exhibition in London, Großbritannien, …