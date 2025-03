Millennial erhöht Privatplatzierung

25. März 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“), die ursprünglich am 18. März 2025 angekündigt wurde, erhöht. Die Privatplatzierung wird jetzt aus 8.215.333 Einheiten (die „Einheiten“) (statt 5.833.333) zu einem Preis von 0,60 $ pro Einheit bestehen und einen Erlös von 4.929.200 $ (statt 3.500.000 $) erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant auf den Kauf von Stammaktien, der innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,85 $ pro Aktie ausgeübt werden kann.

Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden zur Finanzierung der weiteren Explorationsarbeiten und Entwicklung des Kaliprojekts Banio sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

Weitere Einzelheiten zur Privatplatzierung, einschließlich der erforderlichen Offenlegung gemäß MI 61-101 sowie der Erörterung der Beteiligung von Insidern (verbundenen Parteien), sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. März 2025 zu finden.

Auf einen Teil der Privatplatzierung ist eine Provision von 7 % in bar zu zahlen.

Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Wenn Sie mehr über Millennial Potash Corp. erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter Tel.: (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotash.com.

MILLENNIAL POTASH CORP.

“Farhad Abasov”

Chair of the Board of Directors

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

